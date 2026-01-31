CNN前主播被指涉反ICE示威活動遭逮捕　辯稱以記者身份到場報道

外媒1月30日報道，美國有線電視新聞網（CNN）前主播、現為獨立記者的萊蒙（Don Lemon）29日晚因被指涉明尼蘇達州一場反美國移民與海關執法局（ICE）等執法機構的示威活動而被捕。萊蒙本人及其辯護律師皆強調，他當時只是以記者身份到場報道。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，萊蒙1月18日與一群反ICE示威者進入當地一間教堂。示威者當時聲稱其中一名牧師是ICE人員，並打斷了一場禮拜活動。萊蒙的辯護律師透露，萊蒙其後於29日晚在洛杉磯遭到聯邦探員拘捕。

司法部長邦迪（Pam Bondi）30日在社交媒體證實萊蒙及另外三人被捕的訊息，並指他們參與了對教會的「協同攻擊」，惟未提到後者將面臨何種指控。

路透社引述司法部官員稱，萊蒙將被控串謀剝奪他人公民權利及妨礙他人進入宗教場所。

萊蒙在最近的一段影片中為自己辯護，他當日對該場示威進行了新聞報道，但不知道示威人士會擾亂禮拜儀式。報道引述網上影片，萊蒙當時曾一度在與一名教友就移民執法問題展開爭論。

2025年9月9日，美國紐約市，美國有線電視新聞網（CNN）前主播萊蒙（Don Lemon）出席一套電視劇的首映活動。（Reuters）

萊蒙辯護律師則在聲明中強調，萊蒙從事新聞工作已有30年，他在現在所做的工作與他一直以來所做的工作並無二致，並且受到憲法第一修正案的保護。

因闖入明尼蘇達州一座教堂並拍攝反移民執法抗議者擾亂禮拜活動而被捕。美聯社報導，他的律師30日(周五）表示，這起事件加劇了當地居民與川普政府之間的緊張關係。