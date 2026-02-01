美法官令釋放被拘留5歲童及父親　嚴批ICE「肆無忌憚的權力慾」

美國聯邦法官比爾利（Fred Biery）周六（1月31日）批准緊急申請，下令移民當局須於2月3日前釋放被拘留的5歲男童拉莫斯（Liam Ramos）及其父親阿里亞斯（Adrian Alexander Arias）。



比爾法官在裁決中嚴詞逮捕行爲「對肆無忌憚權力的奸詐貪慾」且「缺乏人性尊嚴」。他在裁決書中指出，此案根源於政府「構思不周、執行不力的每日驅逐配額追求」，甚至不惜「讓兒童受創」。

代表該家庭的律師普羅科施（Marc Prokosch）表示，父子目前被拘於聖安東尼奧拘留中心，他們於2024年從厄瓜多爾來美尋求庇護，且一直遵循合法程序。

美國明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）1月20日在放學回家途中，於住所車道被美國入境及海關執法局（ICE）人員拘留，隨後與父親一同被送往德州的拘留中心。(Columbia Heights Public Schools)

拉莫斯此前在明尼阿波利斯自家車道被拘留時，身著蜘蛛人背包、戴藍色絨毛帽的照片引發全國譁然。移民官員辯稱其行動針對被指為「非法移民」的父親，並稱父親在遇到

美國入境及海關執法局（ICE）人員時「遺棄」孩子，否認「針對兒童」。