日本擬將過度旅遊對策地區倍增至100處　稱吸引遊客應顧居民情緒

日本觀光廳1月30日表示，計劃在2030年前把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026年至2030年實行的新版「觀光立國推進基本計劃」中，預料會在3月開展的內閣會議上敲定。



日本共同網報道，觀光廳指出，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。觀光廳還出示計劃草案，預計到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15萬億日圓（約7571億港元）的現行目標維持不變。

2025年11月29日，日本東京，圖為遊客在銀座行街。（Getty）

此外，報道還引述草案，考慮到對華關係惡化導致中國遊客銳減的情況，會應對國際形勢變化的重要性，需力爭從不同國家和地區吸引遊客。

觀光廳為應對提及問題，正實施示範項目，支援採取緩解交通擠塞、應對不文明行為等對策的地區。迄今，包括京都市和沖繩縣竹富町等在內的47處地區在傾聽居民意見的基礎上，有推進緩解生活道路擁堵、限制遊客數量等措施。