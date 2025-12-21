日本長野縣白馬村增設2500元罰款　針對道路滑雪等遊客擾民行為

日本長野縣白馬村是知名度假勝地和旅遊景點，每年都吸引大量國內及外國遊客到訪。然而，隨着遊客數量不斷增長，擾民行為也逐漸增加。當地政府早於10年前已通過「禮儀條例」，禁止道路滑雪等不當行為，但由於缺乏罰則成效甚微。對此，政府12月18日通過修正案，擴大「擾民行為」的範疇，並增設最高5萬日圓（約2,478港元）的罰則，新規將於明年7月起生效。



日本放送協會（NHK）報道，白馬村早於2015年頒布「禮儀條例」，明文禁止深夜燃放煙火、邊走邊吸煙飲酒、在道路上滑雪等行為。然而，擾民事件仍然不斷發生，所以居民一直呼籲制定更有效的法規。

對此，日本長野縣白馬村政府2025年12月18日通過修正案，擴大「擾民行為」的範疇，針對公共場所塗鴉等行為增設最高5萬日圓罰則。圖為白馬村某公共場所的塗鴉。（NHK截圖）

白馬村政府18日以多數票通過修正案，明年7月1日起對公共場所塗鴉或張貼貼紙、深夜燃放煙花爆竹，街道上滑雪的「擾民行為」處以最高5萬日圓罰款。

村長丸山俊郎表示，當地國內外遊客數量自新冠疫情結束後均有所增加，但過度旅遊的問題也隨之增多。因此，不少居民認為，加入罰則是確保「禮儀條例」有效性的必要之舉。

他強調：「我們重視打造可持續發展的旅遊目的地，我們希望創造一個遊客和居民都能舒適享受的旅遊目的地。」