美國新任駐委內瑞拉臨時外交代表飛抵加拉加斯　重啟雙邊關係

美國新任駐委內瑞拉臨時外交代表Laura Dogu在1月31日飛抵加拉加斯，重啟兩國自2019年來斷交後的外交關係。今次舉動是美國上月捉走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦後的最新舉措，標誌兩國關係解凍。



Dogu在美國駐委內瑞拉外交機構於社交平台以西班牙文發帖，稱「我剛抵達委內瑞拉，我的團隊和我已準備投入工作」，帖文還隨附她步出飛機的照片。委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）對此表示歡迎，稱Dogu此行旨在「就雙邊共同利益事項建立路線圖」，並「透過外交對話、以相互理解和國際法為基礎，解決現存分歧」。

美國連同其他盟友在2019年認為馬杜羅在當年舉行的大選存在舞弊行為，宣布他當選不具合法性，兩國關係轉差還因後續一系列問題而斷交。馬杜羅遭美國擄走後，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與美國斡旋，還釋放遭囚美國人與部份政治犯。