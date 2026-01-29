克宮：俄方再邀澤連斯基赴莫斯科　商俄烏和平計劃　對方暫未回覆

俄媒1月29日引述俄羅斯克里姆林宮稱，俄方再次邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）赴莫斯科，討論俄烏和平計劃，惟暫時未獲對方回覆。澤連斯基去年已曾拒絕到莫斯科談判的邀約，並反建議俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）前往基輔。



俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）報道，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）29日稱，他們已再次對澤連斯基發出赴莫斯科的邀請。

2024年11月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克阿斯塔納舉行的俄哈會談簽字儀式上與克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）交談。（Reuters）

俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）日前表示，普京和澤連斯基之間的任何會晤，都需要精心準備，並且要以取得成果為導向。

烏沙科夫表明，如果澤連斯基準備好舉行這樣的會晤，便可以訪問莫斯科，他的人身安全會得到保障。

圖為2026年1月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問立陶宛時會見記者。（Reuters）

另外，一名美國官員24日告訴美媒Axios，美方早前斡旋俄烏在阿聯猶的和平談判後，普京和澤連斯基「非常接近」安排會晤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

