克宮：俄方再邀澤連斯基赴莫斯科 商俄烏和平計劃 對方暫未回覆
撰文：聯合早報
俄媒1月29日引述俄羅斯克里姆林宮稱，俄方再次邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）赴莫斯科，討論俄烏和平計劃，惟暫時未獲對方回覆。澤連斯基去年已曾拒絕到莫斯科談判的邀約，並反建議俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）前往基輔。
俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）報道，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）29日稱，他們已再次對澤連斯基發出赴莫斯科的邀請。
俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）日前表示，普京和澤連斯基之間的任何會晤，都需要精心準備，並且要以取得成果為導向。
烏沙科夫表明，如果澤連斯基準備好舉行這樣的會晤，便可以訪問莫斯科，他的人身安全會得到保障。
另外，一名美國官員24日告訴美媒Axios，美方早前斡旋俄烏在阿聯猶的和平談判後，普京和澤連斯基「非常接近」安排會晤。
