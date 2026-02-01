特朗普再揚言威脅加拿大：若與華推進貿易協議將有重大回應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月31日表示，如果加拿大繼續推進與中國達成的貿易協議，美國將就此作出重大回應。他此番說法延續上月威脅對加拿大加徵100%關稅的強硬姿態。



特朗普在乘搭美國空軍一號上回應傳媒問題，他說：「如果他們（加拿大）與中國達成協議，我們將採取非常實質性（very substantial）的行動」，還進一步補充美國「不希望中國接管（take over）加拿大」，並指如果加拿大推進所尋求的協議，中國就會接管加拿大。

１月１６日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

特朗普1月24日在社交平台發文批評結束訪華的加拿大總理卡尼（Mark Carney），警告加方若與中國達成協議（make a deal），美國將對加拿大徵收100％關稅。卡尼之後回應訪華旨在糾正近年間中加互徵關稅的問題，無意與華達成自由貿易協議。

中國與加拿大在卡尼來訪後在部份產品上達成協議，中方以對進口芥花籽油，換取出口加拿大電動車的關稅降低。

美國與加拿大、墨西哥在2018年達成《美墨加協定》（USMCA），這自貿協定在特朗普重返白宮後一度受到他的關稅政策波及，三方隨之展開斡旋。新一輪《美墨加協定（USMCA）》的貿易談判即將開始，美國財長貝森特（Scott Bessent）1月28日指對進展表示樂觀。