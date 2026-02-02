王毅晤紹伊古戰略溝通　稱涉及彼此核心利益問題應加大相互支持

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）到訪北京，2月1日與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。王毅表示，歡迎紹伊古受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的委派，赴華戰略溝通。會面期間，雙方也就共同關心的各種國際和地區問題深入進行了戰略溝通。



圖為2026年2月1日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅稱，表示當前世界更加變亂交織，中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任有義務實踐真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動建構更加公正合理的全球治理體系。

王毅又說，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。此外，元首引領是中俄關係高水準發展的最大優勢和根本保障，中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，深化戰略協作，推動中俄關係在新的一年開創新局。

紹伊古預祝中國人民農曆馬年春節快樂，又提及今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25週年。他表示，年初以來全球風雲變幻，安全熱門議題頻繁。俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。俄方也願同中方繼續堅定相互支持，密切雙邊合作。