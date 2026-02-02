伊朗示威遇難人數爭議升溫　要求獨立調查呼聲高

伊朗因國內嚴峻經濟問題在去年底爆發全國性示威，政府大舉鎮壓並拘捕示威者，德黑蘭因在示威後公布的遇難者數字較第三方人權機構核實的數字不同，引發爭議，要求進行獨立調查以核實具體人數的聲音愈發強烈。一名早前因參加示威遭拘留而面臨處決的26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）已暫時安全，他的家人確認他現已獲保釋。



綜合英媒報道，蘇丹尼在1月8日因參加示威被伊朗政府拘捕，原本預定在1月14日被處決。英國天空新聞引述伊朗學生通訊社指出，他已獲得保釋，保釋金為20億伊朗土曼（約12萬港元）。

2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者街頭集會反對伊朗現政權。（Getty）

伊朗烈士與退伍軍人事務基金會上月公布，示威活動中有3,117人喪生，這數字與人權活動家新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency，HRANA）統計的4,519人被害要少。

伊朗內部的改革派人士就指出，政府統計程序透明度不足，恐難平息這場爭議。德黑蘭大學法律教授、反德黑蘭的批評人士Mohsen Borhani就指出，提升透明度的最佳方法是要建立一個網站，並公布死者的名字，而民眾也可以經此以匿名方式更新名單，「以便資訊來源不會是單方面的」。