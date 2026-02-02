特朗普票倉倒向民主黨　美國共和黨失德州議席

美國德州一個曾以17個百分點的優勢支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）的地區，在州級選舉中爆冷倒向民主黨，打擊了共和黨對中期選舉的預期。



綜合路透社和《紐約時報》報道，美國民主黨候選人雷赫梅特（Taylor Rehmet）星期六（1月31日）在德州參議院的一場特別選舉中，以超過14個百分點的優勢擊敗共和黨對手，數十年來首次從共和黨手中拿下這個議席，並延續了民主黨近幾個月在全國地方和州選舉中的一連串勝績。

擔任工會機械師的美國空軍退伍軍人雷赫梅特，在達拉斯附近的保守派選區塔蘭特縣（Tarrant County）擊敗了共和黨活動人士萬布斯甘斯（Leigh Wambsganss）。

2026年2月2日，民主黨人雷赫梅特與他的團隊在德克薩斯慶祝選舉勝利。（X@TaylorRehmetTX）

民主黨人認為，此次成績證明他們在11月中期選舉的勢頭強勁。民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）在社交媒體上發文說：「民主黨乘勝追擊，我們決不會放慢腳步。」

落敗的共和黨候選人萬布斯甘斯星期天（2月1日）向雷赫梅特表示祝賀時說，民主黨的勝利是對地方和全國共和黨人的一記警鐘。她把投票率下降歸咎於週末的暴風雪，稱共和黨人未積極出來投票。

特朗普在投票日讚揚萬布斯甘斯是「真正的MAGA（讓美國再次偉大）戰士」，並嘗試動員選民出來投票。星期天，他卻與敗選成績撇清關係，稱他不參與「德州地方選舉」。

特朗普說：「我的名字不在選票上，所以沒有人知道我的號召力能不能轉移。」

在2024年美國總統選舉中，特朗普以17個百分點的強大優勢拿下德州。

文章獲《聯合早報》授權轉載

