數學家丘成桐曾牽線愛潑斯坦　推動清華大學建立波士頓分校

美國司法部1月30日公布最後一批有關已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括300萬份文檔、近20萬份圖片及影片資料。當中有文件涉及知名數學家、香港中文大學數學科學研究所所長兼前哈佛大學教授丘成桐，文件顯示，丘成桐曾為哈佛校友兼捐助者陳樂宗（Gerald Chan）、愛潑斯坦和清華大學高層牽線，推動清華大學在波士頓創辦分校。



哈佛校刊《The Harvard Crimson》引述司法部文件報道，愛潑斯坦、丘成桐及哈佛生物學及數學教授Martin A. Nowak多年致力於推動哈佛與清華建立更緊密聯繫。司法部文件中有至少十幾封郵件顯示，丘成桐積極為愛潑斯坦與清華高層牽線。

2016年4月，丘成桐發電郵給愛潑斯坦的一位助理，稱清華大學「正在認真考慮在這裏設立分校」。5月，愛潑斯坦與清華大學時任校長邱勇在丘成桐的協調下在紐約見面。

2025 年 12 月 19 日，路透社將美國司法部發布的愛潑斯坦文件列印並排列拍攝，當中有長達116頁的法庭文件被全部塗黑。（Reuters）

同年年底，丘成桐把校區的潛在出資方陳樂宗介紹給愛潑斯坦，安排二人在紐約會面、協調探討建校方案。

此外，丘成桐曾於2016年和2017年兩度邀請到訪北京清華大學，最終成行與否尚不清楚。

丘成桐曾就讀於香港中文大學，於1987年加入哈佛大學擔任，於2022年離任並就職清華大學丘成桐數學科學中心主任。丘成桐亦在1993年返回香港中文大學，創辦數學研究所並擔任所長。

陳樂宗是哈佛大學巨額捐助人，曾一次性為大學公共衛生學院捐款3.5億美元，亦是香港中文大學晨興書院捐助者之一。

美國司法部於2025年12月19日在發布有關愛潑斯坦案的文件，包括一張愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）和其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的合照。（Reuters）

報道指出，丘成桐自2011年起已與愛潑斯坦有接觸。2008年愛潑斯坦因教唆未成年少女賣淫罪成後，哈佛大學宣布其斷絕關係，但哈佛校內許多教授並未避嫌，仍與愛潑斯坦保持聯繫，而丘成桐亦是其中一人。

《The Harvard Crimson》去年致信丘成桐，對方回覆自己與愛潑斯坦「唯一的接觸」是通過Nowak教授，並聲稱「完全不知道他（愛潑斯坦）的背景」。丘成桐還稱，中國沒有人對愛潑斯坦的訪華提議感興趣，且該提議從未被推進。

隨着司法部文件曝光其親自草擬建校計劃及安排高層會面，丘成桐及陳樂宗均未有再回應該報。