愛潑斯坦｜克林頓被揭至少16次搭乘其私人飛機　曾飛香港轉內地

美國司法部1月30日公布最後一批有關已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括300萬份文檔、近20萬份圖片及影片資料。當中，民主黨籍前總統克林頓（Bill Clinton）被發現兩度搭乘愛潑斯坦的私人飛機抵達香港、轉飛內地。



最新發布的愛潑斯坦檔案顯示，前總統克林頓的工作人員在2001年至2004年間與愛潑斯坦及其前女友兼同夥馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）頻繁通信，當中包括馬克斯韋爾發來的帶有調情意味的郵件，內容包含不雅詞句。

她在其中一封發給克林頓工作人員的郵件中稱，自己告訴小報記者：「你有多麼風流，而我有多喜歡你，還有你的陰莖像馬一樣（hung like a horse）——你明白我的意思。希望你不介意！」

另一封2002年的郵件中，一位名字在文件中被塗黑的人用克林頓的郵箱地址寫信給馬克斯韋爾：「和以前交往過的人回家了，一個40歲的金髮大胸寡婦——信不信由你。我真的得戒酒了。」

克林頓在此期間至少16次搭乘愛潑斯坦的私人飛機，包括飛往美國國內及香港、新加坡、北京、倫敦等海外目的地，部分航班是與愛潑斯坦及馬克斯韋爾同行。

克林頓發言人在回應這些郵件通信時強調，克林頓本人幾乎不會發電郵，亦從未與任何人使用過同一個設備、帳戶或地址，但對於發件人究竟是誰則無法告知。

發言人還稱，克林頓一生僅發過兩封電郵中，一封是發給美國太空人、前參議員格倫（John Glenn），另一封則是發給正在服役的美國海軍。

2001年12月的一封郵件則顯示，克林頓幕僚曾向馬克斯韋爾詢問當時的英國王子安德魯的電話，協調二人共同在蘇格蘭打高爾夫的行程。

克林頓至今否認有任何不當行為，其發言人早前稱克林頓在2006年愛潑斯坦被起訴前已與其斷絕聯繫，且從未去過愛潑斯坦的私人島嶼。克林頓夫婦二人至今亦拒絕就愛潑斯坦調查出席國會聽證，美國國會眾議院預計本周將對克林頓夫婦進行藐視國會投票。