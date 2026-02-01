愛潑斯坦｜再有女子指控被派與安德魯發生性關係　首宗涉王室住所

繼2015年提出控告的美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）後，再有一名女性表示自己在已故富商淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）要求下前往王室居所，與當時的英國王子安德魯發生性關係。



提出指控的匿名女子通過律師表示，事發在2010年，當時仍20多歲的她前往溫莎莊園內的皇家小屋（Royal Lodge），與安德魯發生性關係後，翌日獲安排參觀白金漢宮並喝茶。

據英國廣播公司（BBC）報道，這是首度有愛潑斯坦案受害者聲稱在王室住所與安德魯發生性行為。但由於其身份未公開，傳媒無法核實其到訪記錄。

英國安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，前稱安德魯王子）與性侵女子朱弗雷（Virginia Giuffre）的合照。（X@vicderbyshire）

律師稱，案發前安德魯與當事人之間曾有溝通，他也曾與安德魯在美國的法律代表聯絡，但在英王查理斯三世（King Charles III）去年10月正式撤銷安德魯頭銜與榮譽後，安德魯與自己的律師的溝通似乎也中斷。

現已被禠奪王子頭銜的安德魯未有就新指控作出回應。

美國司法部1月30日公布最新一批已故富豪淫媒愛潑斯坦相關案件，進一步披露不少涉及英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的照片及電郵。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月31日呼籲安德魯應就案件赴美國會作證，但是否作出道歉則交由後者自行決定。