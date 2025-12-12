莫迪與特朗普再度通話 討論雙邊貿易及能源合作等議題
撰文：蕭通
印度總理莫迪（Narendra Modi）於12月11日表示，他當日曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，討論了雙邊關係的進展，以及地區和國際形勢。印度媒體報道，雙方並就擴大雙邊貿易、加強能源合作等議題進行了討論。路透社報道，在此之前，印度一直尋求美方解除對該國出口商品加徵的50%關稅。
普京訪問印度後首次通話 莫迪稱友好富成效
路透社指出，特朗普為懲罰印度進口俄羅斯的石油和天然氣，將印度商品加徵的關稅翻倍至50%，對印度的紡織品、化學產品以及蝦類等食品出口造成打擊。自此以來，兩人已是第3度通電話，也是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於上星期訪問印度後，印美領導人首次通話。
對於最新一次通話，莫迪形容「氣氛友好且富有成效」，並表示兩國將繼續攜手合作，維護全球和平、穩定與繁榮。
新華社報道，此次通話正值印美代表團在新德里進行貿易談判。印度媒體10日報道，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，在擴大美國農產品（包括高粱和大豆）市場準入方面，本輪談判印度「已經給出了史上最佳報價」。
