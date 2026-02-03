美國土安全部：明尼阿波利斯所有ICE探員將配備隨身攝錄機

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）2月2日在社交媒體上表示，將「立即」向所有在明尼阿波利斯執勤的移民及海關執法局（ICE）與邊境巡邏隊（CBP）人員配發隨身攝錄機。她補充，一旦資金到位，有關計劃將擴展至全國。這是自從兩名美國公民遭到ICE探員槍殺引發眾怒之後，當局的最新回應舉措。



此前，ICE探員在明尼阿波利斯射殺兩名美國公民，引發民主黨拒絕通過相關撥款法案，導致部門停擺。此舉被視為政府試圖打破因國土安全部（Department of Homeland Security）預算僵局而採取的妥協。

特朗普同日表示，他與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）將「誠懇合作」解決分歧，並強調不能再發生有害國家的長期停擺。當被問及此政策轉變時，特朗普稱使用攝錄機對執法部門「八成有益」，但強調此為諾姆的決定。

美國前總統拜登（Joe Biden）曾在2022年簽署行政命令，要求聯邦執法人員配置隨身攝錄器，這項命令還包括其他的警務改革措施。不過，特朗普在重返白宮後撤銷這項命令。