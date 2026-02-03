學澳洲？西班牙擬禁16歲以下用社交媒體　希臘傳「非常接近」禁令

澳洲去年尾起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周二（2月3日）表示，西班牙也計劃禁止16歲以下未成年人使用社交媒體。路透社其後引述政府消息指，希臘即將宣布禁止15歲以下兒童使用社交媒體的禁令。



桑切斯在杜拜的世界政府峰會發表演說時稱：「我們的孩子暴露於他們不應獨自探索、充斥成癮、虐待、色情、操控和暴力的空間，我們不會再接受這樣的情況。」

2026年2月3日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在杜拜的世界政府峰會發表演說。（Reuters）

歐洲其他國家也在考慮採取類似措施，例如英國、丹麥和法國。

澳洲2025年12月10日起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。這項被視為全球最嚴厲的科技平台監管法規，要求TikTok、YouTube、Instagram及Facebook等平台封鎖未成年用戶，違規企業將面臨最高4,950萬澳元（約2.55億港元）的巨額罰款。

隨着禁令生效，國際社會正密切關注其效果，預期將引發新一波全球監管浪潮。從澳洲到歐洲，多國政府已紛紛採取或醞釀類似措施。