學澳洲？西班牙擬禁16歲以下用社交媒體 希臘傳「非常接近」禁令
撰文：洪怡霖
出版：更新：
澳洲去年尾起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）周二（2月3日）表示，西班牙也計劃禁止16歲以下未成年人使用社交媒體。路透社其後引述政府消息指，希臘即將宣布禁止15歲以下兒童使用社交媒體的禁令。
桑切斯在杜拜的世界政府峰會發表演說時稱：「我們的孩子暴露於他們不應獨自探索、充斥成癮、虐待、色情、操控和暴力的空間，我們不會再接受這樣的情況。」
歐洲其他國家也在考慮採取類似措施，例如英國、丹麥和法國。
澳洲2025年12月10日起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。這項被視為全球最嚴厲的科技平台監管法規，要求TikTok、YouTube、Instagram及Facebook等平台封鎖未成年用戶，違規企業將面臨最高4,950萬澳元（約2.55億港元）的巨額罰款。
隨着禁令生效，國際社會正密切關注其效果，預期將引發新一波全球監管浪潮。從澳洲到歐洲，多國政府已紛紛採取或醞釀類似措施。
英國考慮採取措施 效仿澳洲式兒童社交媒體禁令從澳洲禁令到歐洲限齡 全球多地立法限制兒童使用社交媒體澳洲就青少年社交媒體禁令發布指引 稱平台無須驗證全部用戶年齡繼澳洲新西蘭後 荷蘭呼籲禁止15歲以下兒童使用社交媒體