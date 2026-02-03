迪士尼任命主題公園負責人為新行政總裁　74歲艾格將退休

華特迪士尼（Walt Disney）周二（2月3日）任命主題公園負責人戴明哲（Josh D'Amaro）為新行政總裁，接替74歲的艾格（Bob A. Iger）。



現年54歲的戴明哲3月18日將在公司年度股東大會上接替，成為迪士尼的掌舵人。迪士尼將向新任行政總裁，於每個財政年度提供2625萬美元（約2.05億港元）的長期激勵獎金。

戴明哲1998年進入華特迪士尼，最初在迪士尼樂園度假區工作，之後在公司擔任多個領導職務，2020年5月成為迪士尼體驗主席，負責迪士尼樂園的運營，迪士尼樂園在全球6個目的地，包括美國、歐洲和亞洲，擁有12個主題樂園和57家度假酒店。

當中也包括香港迪士尼。香港迪士尼2025年9月12日舉行20周年紀念慶典時，戴明哲亦到場參與。

華特迪士尼（Walt Disney）2026年2月3日任命主題公園負責人戴明哲（Josh D'Amaro）為新行政總裁。（華特迪士尼）

迪士尼網站介紹，戴明哲在拓展迪士尼的標誌性IP方面發揮至關重要的作用，他打造許多

包括《冰雪奇緣》世界在內的遊樂設施。

路透社稱，艾格一手打造現代迪士尼，因收購包括皮克斯（Pixar）和漫威（Marvel）在內公司而備受讚譽。