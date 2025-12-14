迪士尼Disney+聖誕廣告西瓜貼紙引爭議　是撐巴勒斯坦還是巧合？

迪士尼近期一則為Disney+串流平台拍攝的聖誕廣告引發爭議。在這則廣告中，出現一個不到兩秒的畫面，那就是一名少女的手提電腦上貼有一塊西瓜貼紙。



由於西瓜的紅、黑、白、綠四色與巴勒斯坦國旗顏色相同，近年常被視為支持巴勒斯坦的象徵，因此有不少網民指責迪士尼在廣告中「植入」親巴勒斯坦的政治資訊。

迪士尼就批評迅速澄清，表示「廣告中出現的貼紙是隨機選擇的，並不代表任何政治立場。」然而，一些來自以色列和英國的評論人士仍對此表示不滿。

迪士尼近期一則為Disney+串流平台拍攝的聖誕廣告引發爭議。在這則廣告中，出現一個不到兩秒的畫面，那就是一名少女的手提電腦上貼有一塊西瓜貼紙。（電視截圖）

西瓜作為巴勒斯坦的象徵，起源於1967年戰爭後，當時以色列在佔領區禁止公開展示巴勒斯坦旗幟，人們便以顏色相近的西瓜圖案間接表達立場。近年，尤其在2024年10月以巴衝突升級後，西瓜標誌在全球許多支持巴勒斯坦的活動中更為常見。