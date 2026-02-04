NASA登月火箭升空彩排燃料洩漏　阿提密斯2號發射計劃延至3月

美國太空總署（NASA）2月2日進行「阿提密斯2號」（Artemis II）載人繞月飛行任務的綜合彩排，涵蓋加注推進劑、發射倒計時等關鍵環節，但由於火箭核心級的推進劑接口出現液氫洩漏，倒計時被中止。新華社報道，美國太空總署其後宣布，發射任務計劃將從2月推遲至3月。



此次彩排內容包括向新一代登月火箭「太空發射系統」加注低溫液氫、發射倒計時程序彩排等。彩排中，火箭核心級的推進劑接口出現液氫泄漏，需要多次暫停操作以採取應對措施，如調整推進劑流量等，從而使倒計時進程延後。

2026年2月3日，美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center ）的39B發射台。美國太空總署宣布，由於在升空彩排期間發生液氫洩漏，阿爾忒彌斯二號（Artemis II）登月任務將延至3月。（Reuters）

此外，「獵戶座」乘員艙的壓力閥在近期更換後需重新擰緊，操作耗時較長。另外還出現了低溫影響部分攝像頭和設備、地面團隊音頻通信間歇中斷等問題。在倒計時測試剩餘5分15秒時，由於液氫泄漏率突然升高，有關設備自動停止倒計時。

美國太空總署表示，綜合彩排旨在發現並解決潛在問題，確保發射任務順利進行。有關團隊將全面審查測試數據，解決彩排中遇到的問題，並在確定正式發射日期之前進行下一輪綜合彩排測試。

美國太空總署艾薩克曼（Jared Issacman）指，「太空發射系統」距離上一次發射已超過三年，遇到挑戰在預料之中，這正是進行綜合彩排測試的意義。彩排結束後，團隊決定放棄2月的發射計劃，將目標定在3月。

2026年2月1日，美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center ），圖為登月火箭阿提密斯2號（Artemis II）。（Reuters）

美國於2019年宣布「阿提密斯」登月計劃，並於2022年11月完成「阿提密斯1號」無人繞月飛行測試任務。按照計劃，在「阿提密斯2號」載人繞月飛行任務中，將有4名太空人搭乘「獵戶座」飛船進行為期約10天的繞月飛行，相關太空人未參加此次綜合彩排。在「阿提密斯2號」完成任務後，美國太空總署將推進實施「阿提密斯3號」載人登月任務。

