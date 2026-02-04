內塔尼亞胡會見美國特使　強調伊朗「無法信守承諾」

美國和伊朗即將重啟核談判之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷會見美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），並告訴後者伊朗「無法信守承諾」。



綜合新華社和《耶路撒冷郵報》報導，內塔尼亞胡星期二（2月3日）會見當天抵達以色列的威特科夫，雙方進行長達三小時會晤。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）以及總參謀長扎米爾（Eyal Zamir），也出席會議。

以色列總理辦公室過後發表聲明說，內塔尼亞胡告訴威特科夫：「伊朗已一再證明，它無法信守承諾。」

以色列高級官員向以色列公共廣播公司（Kan）透露，以方要求美方保證在伊朗問題上「行動自由」，以防伊朗在可能的美國襲擊後採取報復。

圖為2026年2月1日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ）和夫人到海湖莊園（Mar-a-Lago ），出席白宮副幕僚長Dan Scavino的婚禮。 （Reuters）

報導稱，以色列還要求伊朗停止生產以方認為構成直接威脅的彈道導彈，並終止鈾濃縮活動。

《耶路撒冷郵報》在內塔尼亞胡與威特科夫會晤後獲悉，伊朗向調解方表示願意討論核問題，甚至考慮作出妥協。知情人士稱，伊朗似乎也願意在後續談判中，討論彈道導彈問題和代理人問題。

多家媒體預計，威特科夫和伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi Abbas Araghchi ）會於星期五（6日）會晤，尋求通過外交途徑緩和美伊緊張局勢。

內塔尼亞胡與威特科夫也討論加沙停火協定第二階段相關問題。內塔尼亞胡表明，加沙開始重建之前，必須先解除哈馬斯武裝、加沙全面實現非軍事化，並完成以方設定的戰爭目標。 這些是以方「不可妥協的立場」。

內塔尼亞胡還強調，巴勒斯坦民族權力機構不會以任何形式參與未來加沙治理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

