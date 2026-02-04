美伊談判未受無人機事件影響　特朗普：他們不想再嚐「午夜重錘」

美國軍方聲稱在阿拉伯海（Arabian Sea）擊落一架伊朗無人機後，白宮2月3日表示原定周五舉行的美伊談判將如期舉行。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示伊方仍想談判，指對方不希望再面臨另一次「午夜之錘」行動（Operation Midnight Hammer）。「午夜之錘」行動是去年6月美軍打擊伊朗核設施的行動代號。



法媒3日報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在美軍擊落無人機一事發生後表示，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）預計仍將在6日與伊朗方面進行對話。

圖為2025年8月11日，美國尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）停泊於加州聖地牙哥（San Diego）。（Reuters）

特朗普同日在白宮接受記者提問時稱，美國現正在與伊朗進行對話，但佢透露本週稍後的美伊會談將在哪裏舉行。據美媒Axios，伊朗早前曾要求將談判地點從土耳其改為中東國家阿曼（Oman），並希望會談以雙邊形式舉行。

特朗普強調：「他們（伊朗）之前其實有機會可以做點甚麼（談判），但沒有成事，於是我們就發動了『午夜之錘』。我不認為他們想讓這種事情再發生一次，但他們確實想談判。」

2026年2月3日，華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室，對記者發表講話。（Reuters）

美軍當日稍早表示，他們在阿拉伯海（Arabian Sea）擊落一架伊朗無人機，稱該無人機當時正挑釁性地接近「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦。這場衝突使緊張局勢再升級，令外界擔心會對美伊談判的重啟造成影響。