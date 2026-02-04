法國再傳校園暴力案　初中生狂刺60歲教師致重傷　警指有私人恩怨

法國南部沃克呂茲（Vaucluse）省一間中學2月3日發生校園暴力事件，一名14歲中三學生持刀刺傷60歲美術老師並致其重傷。警方到場調查，並以涉嫌企圖謀殺將疑犯拘捕。



法國南部城市土倫（Toulon）檢察官Raphael Balland稱，事發於周二下午2時左右，受害人的腹部被刺三刀，前臂被刺一刀。已排除疑犯出於宗教或政治動機施暴，指這對師生之間存在私人矛盾，並且學生對老師感到憤怒，但疑犯沒有前科。

法國教育部長Edouard Geffray表示，他正前往案發的La Guicharde中學，並關切現場狀況。他還在社交平台上發文向受害者致以慰問與歉意，並對此事感到震驚。

法國近年發生多宗學生攻擊老師或同學的暴力事件。去年，一名14歲男學生因涉嫌在6月持刀刺死一名教學助理，被控謀殺。死者為31歲的女教學助理，她也是一位年幼男童的母親，事發當日她正在協助檢查學生背包。此外，西部城市南特（Nantes）在去年4月亦發生學生持刀斬人案，造成一名女孩身亡，數名學生受傷。