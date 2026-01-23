比利時示威活動發生持刀襲擊　6人受傷　兩疑犯被捕

比利時安特衛普（Antwerp）1月22日發生持刀攻擊事件，至少6人受傷，其中兩人傷勢危急。事發於繁華的歌劇院（Operaplein）廣場附近，當時正值一場支持庫爾德人的示威活動。當局指兩名疑犯被捕，但未透露他們動機。



安特衛普警區發言人表示，警方已逮捕混入示威群眾的兩名嫌犯，警方已展開調查。英國《鏡報》報道，根據現畫面顯示，警方將一名嫌疑人按倒在地，隨後將其逮捕。

據指出，現場約有50名示威者參加集會，期間有人揮舞著庫爾德族旗幟，和庫爾德工人黨（PKK）的旗幟，警方一直在場待命。目擊者稱，當晚大部份時間，抗議活動都保持和平。但在晚上約7時30分，當時示威活動即將結束，人們忽然四處奔逃，現場一片混亂。

附近一棟建築物拍攝的影片顯示，現場傳出尖叫聲，緊急救援人員迅速趕到現場。社群媒體上的另一段影片顯示，有傷者事後就地接受救治。