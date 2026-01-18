美國參議員候選人參加明尼蘇達州集會爆衝突　頭遭毆淌血｜有片

美國佛羅里達州共和黨籍參議員候選人朗恩（Jake Lang）1月17日於明尼蘇達州參加遊行時，因激烈衝突遭持不同意見人士暴力毆打，頭部淌血，場面一度混亂。他在社交平台發文聲稱遭「白人共產主義左翼暴動者」刺傷，還配以照片佐證，其中可見他頭部有傷口，已經止血。



根據現場影片可見，朗恩當時被多名示威者連續擊打頭部，一度淌血並沿髮際流出，他身上穿有戰術背心。此外，另有影片顯示他脫困後試圖乘車離開時，再遭人暴力破門企圖拖回街頭。

正在參選參議員的朗恩是右翼保守派，曾因2020年1月6日的美國國會山莊騷亂涉嫌犯下罪行入獄4年，他在現場主張反移民舉措，還在集會開始前揚言要當中燒毀伊斯蘭教的經典《古蘭經》，儘管他未按計劃實現，但引發數百名反對移民及海關執法局（ICE）在當地執法的異見人士反對。

2026年1月17日，美國明尼蘇達州，圖為共和黨參議員候選人Lang在社交平台上轉帖，圖中顯示他遇刺後傷口曝露，一度淌血。（截圖自X@JakeLang）

朗恩今次來到明尼阿波利斯市參加「反舞弊遊行」（March Against Fraud）示威，集會旨在支持對當地索馬里社區欺詐救濟金案進行調查，而該案導致總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動移民及海關執法局（ICE）人員大舉調查。ICE執法人員還在此前開槍擊白人母親古德（Renee Good），事件觸發當地多場反ICE示威。