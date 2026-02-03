印度男新婚兩月上吊？調查揭真相竟是妻家合謀勒斃　全因賭博輸錢

一樁發生在印度北方邦的婚姻悲劇引發關注。33歲男子滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）與妻子喬蒂（Jyoti Prajapati）結婚僅兩個月後，於租屋處被發現身亡，警方初步判定為自殺，後來經驗屍報告證實勒斃致死。經調查發現，確認喬蒂與其父母及兄長因金錢糾紛，合力壓制死者，並由喬蒂將丈夫勒斃。



婚後財務糾紛引發惡鬥

根據警方說法，滕德拉與喬蒂於去年11月底依雙方家長同意完婚。婚後短短數週，夫妻因金錢問題多次發生爭執。警方指出，滕德拉曾從喬蒂的帳戶提領2萬盧比（約1700港元），並在網絡賭博中輸光，導致夫妻矛盾加劇。

喬蒂父母和哥哥抵達後，3人一同壓制滕德拉手腳，喬蒂則趁機將其勒斃。案發後，一家4口將遺體以圍巾綁掛於窗戶欄杆上，企圖偽裝為自殺。（示意圖/Unsplash）

喬蒂家族涉入謀殺過程

1月26日，喬蒂因帳戶金額異常，與丈夫爆發激烈爭吵，最終打電話請父母及兄長前來支援。警方調查發現，喬蒂父母和哥哥抵達後，3人一同壓制滕德拉手腳，喬蒂則趁機將其勒斃。案發後，一家4口將遺體以圍巾綁掛於窗戶欄杆上，企圖偽裝為自殺，並通知鄰居「女婿上吊自盡」。

驗屍結果推翻自殺說法

滕德拉遺體被發現時，警方最初依自殺處理，未發現異常。不過其哥哥提出質疑，再度向警方報案並要求驗屍，案件隨即以協助自殺罪名立案。結果證實死因為勒斃，警方隨即將案件改列為謀殺，並加強偵查行動。

喬蒂在偵訊時坦承犯行，並供述與丈夫自學生時代相識，婚後因財務糾紛頻生爭執。案發當日，雙方由爭吵升級失控，喬蒂連同家人，最終在合力壓制下將丈夫勒斃。警方目前已逮捕喬蒂及其父母，不過仍在全力追緝涉案哥哥。

