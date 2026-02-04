美國：約30國冀入「關鍵礦產俱樂部」　以降低對華依賴

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）周二（2月3日）在戰略與國際研究中心的會議上表示，約30個國家希望加入一個由盟友與夥伴組成的「關鍵礦產貿易俱樂部」，以降低對中國的依賴。



路透社報道，同時擔任美國國家能源主導委員會負責人的伯古姆稱，日本、澳洲和韓國等國已加入關鍵礦產貿易俱樂部，「我們計劃本周再宣布多達11項此類協議」。

伯古姆指出，此外，另有近20個國家對加入該俱樂部表現出「強烈興趣」。他稱，關鍵礦產貿易俱樂部將實行免關稅的貿易與交流，並為礦產品設定價格下限。

2025年8月25日，美國芝加哥市，圖為美國國旗懸掛在密歇根大道的一棟建築物外。（Reuters）

他說，礦產俱樂部支持的最低價格機制將吸引長期資本。「私營部門可參與採礦和精煉投資，因為他們知道會有市場且無需擔心價格跌穿底線」。

伯古姆還表示：「美國向來奉行自由市場原則，不願干預市場運作。但如果某一方憑藉主導地位向市場傾銷某特定材料，他們實際上就有能力摧毀一家企業乃至一個國家的生產價值。」

美國總統特朗普周一宣布計劃啟動一項戰略性關鍵礦產儲備，名為金庫計劃（Project Vault），該計劃將整合20億美元民間資金與美國進出口銀行提供的100億美元貸款，為汽車製造商、科技公司及其他製造商收購併儲備礦產。美國國防部另設有獨立儲備體系。

中國外交部發言人就此表示，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。