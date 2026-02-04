安德魯前妻莎拉與愛潑斯坦電郵流出：曾求婚也推薦「好身材」女子

美國司法部近日公開逾300萬份淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件，大量商政名流牽涉其中，包括英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson），她與愛潑斯坦之間的電郵揭露兩人更多惹人注目的互動細節，包括莎拉曾隔空透過電郵「求婚」，又曾向愛潑斯坦推薦一位「好身材」的女子。



莎拉1986年嫁入英國王室，1996年與安德魯離婚，至今仍保留約克公爵夫人名銜，她也因不時作客電視節目而為人所知，包括1998年曾在經典美劇《老友記》（Friends）客串。近年來，她因捲入愛潑斯坦案風波而備受批評。

愛潑斯坦早在2008年因性罪行被定罪，在新公開的檔案中，顯示莎拉之後仍有與愛潑斯坦繼續聯絡，據英國廣播公司（BBC）報道，文件中一封2009年的電郵顯示，莎拉曾向愛潑斯坦提及另一位女性，指對方「可以娶她」，稱「她單身，身材很好。」

莎拉又多次向愛潑斯坦表達情感依賴，訴說王室生活壓力：「我一直非常孤獨和痛苦」。同年，她曾稱呼愛潑斯坦為兄長，2010年一封郵件更顯示，莎拉曾隔空「求婚」，傳訊息指「隨時為您效勞，就和我結婚吧。（Xx I am at your service. Just marry me.）」

圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

《電訊報》（Telegraph）報道，愛潑斯坦曾於2009年7月支付約1.4萬美元（約10.9萬港元），安排莎拉與其兩名女兒比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie）前往佛羅里達州與他會面。莎拉在出發前發送電郵稱「迫不及待想見到你」。

另據2010年9月的電郵，莎拉曾請求愛潑斯坦為其時年22歲的教女（goddaughter，類似契女）勞拉（Laura McGowan）在紐約尋找實習機會與住所。愛潑斯坦回覆詢問勞拉是誰，並表示將前往倫敦。她寫道：「我的教女勞拉今年22歲……漂亮姑娘。」

2011年，莎拉亦在電郵中祝賀愛潑斯坦「喜得貴子」。一連串訊息顯示兩人關係密切。