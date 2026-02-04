克林頓夫婦同意就愛潑斯坦案作證　民主黨人怒：下次輪到特朗普

拉扯數月後，2月2日，美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉里（Hillary Clinton）鬆口，同意接受美國國會眾議院監督委員會問詢，就

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查作證。



美國《紐約時報》評價稱，在共和黨人把持的眾議院，計劃就是否以藐視國會罪起訴二人進行表決的幾天前，克林頓夫婦「舉起白旗」，向委員會的共和黨主席做出讓步。

克林頓夫婦（Getty）

這在美國歷史上極為罕見。自1983年前總統福特（Gerald Ford）出席國會作證以來，再無前總統在類似調查背景下接受國會質詢，而福特當時赴國會也僅為討論1987年美國憲法頒佈200周年事宜。

美媒分析認為，共和黨此舉意在將監督委員會對愛潑斯坦案的關注焦點，從特朗普及其政府的處理方式，轉向與愛潑斯坦有過交集的民主黨重量級人物。

民主黨人隨即強烈反彈。據美國全國廣播公司（NBC）4日報道，民主黨人認為，共和黨此舉開創了新先例，即國會有權傳喚並強迫前總統、第一夫人及其家庭成員作證，拒絕者將面臨刑事指控。

他們紛紛警告稱，一旦重新掌握眾議院權力，將對特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起對等行動，強制要求特朗普及其子女宣誓作證，調查範圍或將不限於愛潑斯坦案，還將擴大到特朗普的商業往來、加密貨幣、中東投資以及與卡塔爾或阿聯酋的關係等。

威斯康星州民主黨眾議員波肯（Mark Pocan）直言，「這會讓特朗普在短期內感到高興，但從長遠來看，一年後，我們就擁有了傳喚權。」

他警告道：

因果循環，報應不爽。（What goes around comes around）

已故富商愛潑斯坦案文件的公布已經攪動了整個美國社會，捲入其中的政客、名流爭相辯解。

美國司法部1月底公布的最後一批愛潑斯坦相關文件顯示，克林頓至少16次搭乘愛潑斯坦的私人飛機，目的地包括美國國內多地及香港、新加坡、倫敦等海外城市。

檔案還顯示，2001年至2004年間，克林頓的工作人員與愛潑斯坦及其前女友兼同夥馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）頻繁通訊，其中包含馬克斯韋爾發來的帶有調情意味、含不雅詞句的郵件。

克林頓曾表示，早在愛潑斯坦2019年死於紐約監獄多年前，他就已與對方斷絕往來，對其罪行一無所知，且始終否認曾前往愛潑斯坦的私人島嶼；希拉里則稱自己從未與愛潑斯坦有過接觸。

此前，克林頓夫婦還聲稱已向委員會提供了所有掌握的愛潑斯坦案訊息，拒絕配合肯塔基州共和黨眾議員占士·科默（James Comer）主導的調查，稱相關傳票「無效且不可執行」，指責科默進行「黨派政治」操作。但在部分民主黨議員加入共和黨陣營、支持推進藐視國會程序後，克林頓夫婦最終同意全面配合調查。

1月13日，眾議院監督與政府改革委員會主席占士·科默展示了一本筆記本，上面記錄著他準備向比爾·克林頓總統提出的問題。（GettyImages）

2日晚，克林頓夫婦的律師在致科默的郵件中表示，其委託人將「在雙方同意的日期出席作證」，並請求眾議院停止推進藐視國會的訴訟程序。

《紐約時報》稱，克林頓夫婦的妥協是科默的「一次勝利」，他成功將委員會的調查焦點從特朗普及其政府處理愛潑斯坦案文件事宜，轉移到民主黨名流身上。

佛羅里達州民主黨眾議員、監督委員會成員莫斯科維茨以經常在鏡頭前與科默發生衝突聞名。他以嘲諷的口吻對NBC表示，科默正在鑄就自己的「政治遺產」。

「當下次民主黨人掌控眾議院及其監督、銀行和司法委員會時，他不會喜歡接下來發生的事情，」他說：

我們會把這一先例用到各個方面，加密貨幣、他們的生意、在中東的所有投資、卡塔爾的飛機、與阿聯酋的最新事務，所有一切都會被調查。

莫斯科維茨補充道，「他們正在為明年一月的新任主席發放許可證，而這將成為科默的遺產。所以當（特朗普長子）小特朗普（Donald Trump Jr）、（次子）艾力（Eric Trump）和他們的孩子都來到這裏時，他們可以謝謝科默。不是因為我希望發生這種事，我不希望，真的不希望。」

特朗普兒子埃里克（Eric Trump）在北卡羅萊納州為父親拉票。（路透社）

多年來一直強調特朗普與愛潑斯坦關聯的加州民主黨眾議員泰德·劉（劉雲平，Ted Win-Ping Lieu）也對NBC表示：「當民主黨人重新掌權時，我們絕對會讓特朗普宣誓作證。」

佛羅里達州民主黨眾議員、監督委員會成員弗羅斯特（Maxwell Frost）同樣強調，民主黨人「百分之百」會利用共和黨人開創的這一先例，

他發出威脅：

這確實開創了先例，我們將遵循這一先例……唐納德·特朗普，他所有的孩子。所有人。

上一次眾議院民主黨人掌權時，曾於2022年向特朗普發出傳票，要求其提供文件並作證，作為國會山騷亂事件特別委員會調查的一部分。特朗普當時拒絕遵守，眾議院也未採取進一步行動。

但這一先例一開，民主黨人顯然不會放過特朗普和共和黨人。報道稱，部分民主黨人甚至不願等到特朗普卸任，稱他現在就應就與愛潑斯坦的往來及可能知曉的愛潑斯坦罪行作證。

加州眾議員康納（Rohit Khanna）說：

這一先例意味着，特朗普最好就愛潑斯坦事件到監督委員會作證。

他是該委員會成員，也是推動司法部公布愛潑斯坦文件的立法聯署人。「我希望科默能以追查克林頓夫婦同樣的熱情追查此事。」他補充道。

國會山騷亂事件後，馬里蘭州民主黨眾議員、前監督委員會首席民主黨人拉斯金（Jamin Raskin）曾領導黨內針對特朗普的彈劾行動。

他對NBC意味深長地說道：

很明顯，前總統並非傳喚的禁區。

科默自己也承認此舉「史無前例」。周二，當被NBC問及是否開創了民主黨人可用來傳喚特朗普作證的先例時，他回答說，「這可能會開創一個先例。」不過他表示，目前無意傳喚總統，因為特朗普「一直在回答媒體關於愛潑斯坦的問題」。

科默還在周二的聲明中透露，克林頓夫婦將於2月26日和27日在委員會進行「有文字記錄、有錄像的作證」。但克林頓夫婦的律師稱，這對前第一夫婦更願意公開作證，雙方就作證形式陷入僵局。

同日，美國眾議院議長約翰遜（Michael Johnson）表示，藐視國會投票的計劃目前已被擱置。「藐視國會的程序已暫停，以確保所有人履行其義務，」他說。當被問及是否允許克林頓夫婦公開作證時，約翰遜把話題轉向科默，「這是他負責的事務。」

