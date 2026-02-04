愛潑斯坦｜第二名女子指控安德魯性侵　英媒：深夜逐出皇家別墅

美國司法部公布新一批「愛潑斯坦文件」，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的醜聞再次引發關注。英媒報道，安德魯最近正式搬離其位於溫莎的居所皇家別墅（Royal Lodge）。同時，有指有第二名女子被愛潑斯坦安排到英國跟安德魯發生性行為，警方正評估有關指控。



繼2015年提出控告的美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）後，安德魯再次面臨另一女子提出的性侵指控，該女子聲稱於2010年被已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）送往溫莎皇家別墅，與安德魯發生性關係，並於次日獲安排「參觀」白金漢宮。事發時該名女子20多歲。

泰晤士河谷警察局表示已獲悉報告，正依程序評估，但強調指控人尚未正式報案。

美國司法部1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（美國司法部）

BBC報道，安德魯剛於2月2日晚間搬離居住了多年的皇家別墅，遷至國王查爾斯三世（King Charles III）私有的桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate）的伍德農場小屋。《每日郵報》報道指，安德魯是在「夜幕掩護下」被趕出了皇家別墅。

此次搬家被視為王室切割其醜聞影響的舉措——安德魯去年已被剝奪軍階與王室資助，並於2022年向另一名指控者維吉尼亞（Virginia Giuffre）支付巨額和解金。

新指控出現前，逾300萬份愛潑斯坦關聯文件近日公開，其中包含安德魯與其的親密電郵及爭議照片。安德魯始終否認所有不當行為，目前未對新指控公開回應。