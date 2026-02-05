美參議員質問魯比奧　中國駐外大使遍全球　美國卻懸空大半｜有片

美國參議院外交關係委員會首席成員、參議員沙欣（Jeanne Shaheen）近日就「美國對委內瑞拉的政策」召開聽證會，她在開場發言中質問國務卿魯比奧（Marco Rubio），中國駐外大使幾乎遍布全球，而美國卻有大量駐外大使職位懸空。沙欣狠批總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的外交政策是「單方面裁軍」（unilateral disarmament）。



美國參議員沙欣狠批特朗普的外交政策：

民主黨參議員沙欣在聽證會開場白發言時表示：「國會兩黨普遍認為，中國是我們這個時代的核心戰略挑戰。總統本人也曾說過同樣的話。然而，我們卻在削減對外援助和外交手段，讓大使館群龍無首，關閉反虛假信息項目，把人才從美國趕走，而北京卻在積極招攬人才。」

沙欣強調：「我想指出的是──這是一張世界地圖。這些國家都設有中國駐外大使。所有紅色區域都代表中國及其駐紮大使的地方。然後這張地圖——這是我們派駐大使的國家。你可以看到，紅色區域代表我們派駐大使的地方，而所有白色區域則代表我們沒有派駐大使的國家。」

沙欣又指：「我們甚至向中國提供一些最先進的半導體技術。經過一年，本應增強我們實力的關稅政策，中國卻實現了史上最大的貿易順差。而美國家庭在物價本已高企的情況下，還要承擔更高的成本。」

沙欣抱怨：「自2025年關稅政策實施以來，美國製造業就業人數已減少5萬至7萬人，具體數字取決於不同的估算機構。這一趨勢與關稅政策能夠使工廠就業崗位迅速回升的承諾背道而馳。我們非但沒有團結一致對抗中國，反而將最親密的盟友推向中國的懷抱。」

沙欣無奈地表示：「看看加拿大就知道了，它與新罕布什爾州（New Hampshire）的貿易往來至關重要。加拿大最近與中國達成貿易協議，因為他們不再將美國視為可靠的合作夥伴。這種疏遠盟友的行為並非戰略競爭，而是單方面撤軍。」