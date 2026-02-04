特朗普遭記者追問愛潑斯坦案　惱羞成怒反指責對方「不笑」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）2月3日接受記者提問時，遭美國有線新聞網（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）三度追問有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案一事。特朗普一開始冷靜地回答頭兩條問題，但之後突然動怒，並轉移話題人身攻擊對方臉上沒有笑容。他甚至到記者會結束，仍在向旁人抱怨此事。



綜合外媒報道，特朗普起初對問題不以為然，冷靜地作出辯護後試圖結束話題，稱「美國（民眾）真的應該關注其他事情了。」然而，柯林斯繼續追問：「您（特朗普）會對那些覺得自己沒有得到公正對待的人說些什麼呢？」

特朗普之後未有再回答其問題，反批對方是個糟糕的記者。他先是輕蔑地對旁人說：「你知道嗎，她是個年輕女人」，及後再轉過身對柯林斯說：「我好像從來沒看過你笑過，我認識你十年了，但我好像從來沒見過你笑過。」

柯林斯一度想插話將話題轉移回愛潑斯坦案，但特朗普無視她的回應，繼續說道：「你知道你為什麼不笑嗎？因為你知道你沒有說實話。你們（CNN）是一個非常不誠實的組織，他們應該為你們感到羞恥。」特朗普隨後轉接受另一名記者提問，結束這場對話。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年2月3日接受記者提問時，遭記者柯林斯（Kaitlan Collins）三度追問有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案一事後，惱羞成怒人身攻擊對方「不笑」。左圖為柯林斯（X@kaitlancollins），右圖為特朗普（Reuters）

柯林斯與特朗普是「宿敵」？

報道指，特朗普雖經常突然針對記者進行攻擊，但他與柯林斯過去數年原來已多次交鋒。前者2020年曾因柯林斯等記者拒絕轉移問題，而憤然終止記者會離場；特朗普去年12月也在社交媒體Truth Social發文攻擊柯林斯，稱後者既愚蠢又惡毒。

針對二人最新一次的交鋒，CNN也一如以往發表聲明，稱柯林斯是一名傑出的記者，並讚揚其報道極具深度。