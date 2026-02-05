特朗普稱哈梅內伊應非常憂慮　伊朗外長：6日在阿曼與美國核談判

據英媒報道，美國官員2月4日（周三）證實，美國與伊朗的會談將於6日（周五）在阿曼舉行。此前，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）表示，與美國的核談判定於6日上午 10時左右在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）舉行。



特朗普受訪時表示伊朗最高精神領袖哈梅內伊應該「非常憂慮」：

據路透社報道，當被問到伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）是否應該感到憂慮時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）告訴NBC新聞：「我認為他應該非常憂慮。是的，他應該憂慮。」他還補充說，「他們正在和我們談判」，但沒有詳細說明。

伊朗外長確認6日與美國在阿曼展開核談判：

伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文確認：「與美國的核談判定於本周五（6日）上午10時左右在馬斯喀特舉行。我感謝阿曼兄弟們為談判所做的一切必要安排。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早前表示：「如果伊朗方面想會面，我們隨時都可以。」魯比奧強調，除了核武器爭端之外，會談還必須涵蓋伊朗彈道導彈的射程、對中東地區各組織的支持以及其對待本國人民等議題。

然而，一位伊朗高級官員表示，會談只會討論伊朗的核計劃，導彈計劃「不在討論範圍之內」。另一位伊朗高級官員表示，德黑蘭歡迎就核爭端進行談判，但美國堅持討論非核問題可能會危及會談。