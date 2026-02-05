如果印度轉向反美　俄羅斯石油能得救？

經歷特朗普（Donald Trump，又譯川普）一陣左右開弓、反覆施力後，僵持許久的俄烏談判又開始新一輪碰撞。

首先是美烏安全保障。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在1月25日表示，美國提供的烏克蘭安全保障文件已完全準備就緒，烏方正在等待合適的時間和地點簽署文件。顯然，即便美歐仍對安全保障各執一詞，「提供」本身卻已似乎板上釘釘，差別只在形式與程度。而這毫無疑問是說服烏克蘭進行讓步的關鍵，也就是俄羅斯持續要求的割讓土地。

只不過，烏克蘭顯然不會輕易答應這種嚴苛條件，因此美國也持續敲打俄羅斯軟化立場，最新行動就是近來的美印貿易協議：特朗普在2月2日宣布，根據自己與印度達成的最新協議，後者將停止購買俄羅斯石油，轉從美國或委內瑞拉獲取，美國對印關稅也因此從最多50%降至18%。

當然也有分析指出，由於全球供應鏈的調整需要時間、俄羅斯石油的每桶交易價格又比OPEC或美國原油便宜約16美元，因此印度或許很難立即放棄俄油，而是更可能「陽奉陰違」，也就是表面承諾美國不買，私下卻繼續以「影子艦隊」繞過制裁。

不過即便如此，觀察「特朗普2.0」一路走來的對俄施壓，石油也確實扮演重要角色。或許可以這麼說，這位被美國自由派批為「當代張伯倫」、「史上最親俄」的狂人總統，其實際政策產出還是跟「特朗普1.0」一致：對俄言詞親切，制裁巨棒卻毫不手軟，尤其貫穿2025年的種種作法，即便沒有真正結束俄烏衝突，卻已實質動搖俄羅斯開戰以來的重要經濟根基，也就是石油收益。

這張拍攝於2025年8月27日的設計圖片中，可以看到印度國旗、美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型以及「50%關稅」的字眼。（Reuters）

制裁當真無關痛癢？

回顧2022年戰爭爆發以來，不少分析都持一個觀點：西方的對俄制裁根本無效，因為戰爭還是持續進行。

確實，制裁無法馬上停止戰爭，但要以此說明制裁無效，恐怕就是某種程度的一葉障目。因為從某種程度來說，制裁與軍援烏克蘭都承載了戰爭以外的宏觀目標，那就是對俄羅斯持續放血，畢竟西方軍援並不足以讓烏克蘭收復失地，卻能讓俄軍身陷戰爭泥淖，正如對俄制裁雖無法迅速停止戰爭，卻會反覆削弱俄羅斯，尤其是從限制發展走向侵蝕根基。

而毫無疑問，石油就是一大關鍵。因為從戰爭爆發以來，油氣收入就是俄羅斯支撐衝突的財政基礎，畢竟俄羅斯是全球最大石油供應國之一，佔全球產量超過10%，即便2022年後歐盟已經通過十九輪對俄制裁，俄羅斯還是設法移山填海、使出十八般武藝：重新定向出口流向、建立規避受制裁商品的進口管道，最後還是以可觀油氣收入設法支撐預算。

而這種做法之所以能夠成功，關鍵在於早期制裁主要集中貿易限制、物流、保險、服務、技術及石油貿易價格參數，而沒有直接針對最大型公司，例如國有的「俄羅斯石油公司」（Rosneft）、私有的「盧克石油公司」（Lukoil），對石油收益的影響也就相當有限。因為在實務運作上，「俄油」與「盧克」等還是能夠依靠影子船隊調整出口流向，大幅增加對印度、中國和土耳其的供應，使用替代物流鏈和仲介體系，並通過部分抵消價格折扣，來維持形式上的業務財務穩定。

說得更直接，這種作法就是讓主要成本在公司內部積累，以設法維持國家預算的整體平穩。尤其2022年到2023年的全球油價上漲，更讓俄羅斯的相關收入水漲船高，例如2024年俄羅斯預算的油氣收入就比前一年高出26%，「俄油」收入也上升到破紀錄的10.2萬億盧布（較2023年增長10.9%，較戰前2021年增長15.9%），「盧克」收入也上升至8.6萬億盧布（較2023年增長8.7%）。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮向媒體表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已承諾將停止從俄羅斯購買石油。（Reuters）

而兩家巨頭繳納的豐厚稅款：「俄油」上繳超過6萬億盧布（約佔聯邦預算收入的17%），「盧克」上繳約2萬億盧布，毫無疑問是整場戰爭的重要財政支柱。根據統計，兩家公司的總納稅額超過金融、採礦冶金、化工、電力、鑽石開採以及通信等行業的總預算收入。

不過璀璨數據背後也暗藏風險陰影。表面來看，即便制裁收緊，俄羅斯石油也沒有從全球市場消失；但問題在於，這些交易開始被擠入一個孤立於西方金融、物流和價格體系的特殊貿易空間，形成一個獨特的制裁石油市場，擁有自己的路線、仲介、保險方案和結算方式，並且不斷遠離全球石油貿易標準。

當然，這種灰色地帶已經形成了穩定供應鏈：影子油輪船隊、專業貿易商、七國集團司法管轄區外的保險公司、服務於非美元結算的小銀行，以及為了額外利潤而願意承擔制裁風險的亞洲獨立煉油商。貿易結算本身，也越來越使用本幣，同時採用複雜的清算方案、「船對船」過駁作業以及懸掛方便旗甚至是異國旗的船隊。

顯然，這種作法的最直接好處，就是確保俄羅斯石油的實際出口；可是從實際發展來看，長期的灰色化操作，其實意味石油收益的持續壓縮。因為當石油距離正規市場越遠，交易成本也就越高，價格折扣則必然更大，出口收入中能轉化為可供徵稅和納入預算的淨收入，當然也就越少。

可以這麼說，只要戰爭時間拉長、制裁壓力上升，即便俄羅斯仍在賣石油，實際的財政回報卻可能越來越小，並讓俄羅斯從原本的石油超級大國，淪為全球石油市場的次要參與者。因為伴隨交易成本上升、持續的價格折扣、貿易和物流方案的日益複雜昂貴，石油收入其實很難維持穩定，更遑論是回到戰前實質水準。

一言以蔽之，隨著制裁重擔壓身、衝突時程拉長，各種規避與調整本身，都會漸漸脫離韌性本質，石油交易亦不例外。

11月16日，衛星圖片顯示俄羅斯黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）上的石油設施受到破壞。（Reuters）

特朗普開始下重手

更重要的是，看似親俄的特朗普政府，其實在2025年10月下了重手：將「俄油」與「盧克」這兩大俄羅斯石油巨頭列入SDN（特別指定國民和被封鎖人員）制裁名單。表面來看，這似乎無關制裁政策的質變，畢竟此前也有規模較小的俄油公司被納入SDN名單。但這也就是問題所在：「俄油」與「盧克」的規模不容小覷。

早在2022年俄烏戰爭爆發前，這兩家巨頭就是全球石油市場的系統性參與者，不僅憑藉海外基礎設施，擴大對於國際銷售市場的准入，也深度融入全球貿易、金融和物流鏈條。因此截至2022年，「盧克」曾躋身全球市值最高的私營石油公司之列，國有的「俄油」則被視為俄羅斯影響全球石油的地緣經濟關鍵工具。兩大巨頭合計佔俄羅斯一半的石油產量。

而如前所述，石油收益並非抽象存在，而是集中在具體的公司結構中，再被重新分配給預算。套用在俄羅斯的案例上，就是由大型垂直一體化石油公司進行石油開採、保障出口、管理物流，再於不同市場和司法管轄區間重新分配收入。毫無疑問，「俄油」與「盧克」佔據這套系統的核心地位，積累了大量石油收益，並將其轉化為俄羅斯預算的財政收入、投資和外匯收入，其實也就是構成俄羅斯石油出口與財政韌性的核心。

而早在特朗普將「俄油」與「盧克」列入SDN前，這兩大巨頭其實就已面臨淨利潤的顯著下降，背後原因當然就是來自中央的稅收負擔加重，以及來自外部的交易成本增加、制裁收緊下的利潤壓縮。

圖為2025年10月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向媒體發表講話，回應俄國兩大石油公司遭美國制裁等問題。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

例如2024年的「俄油」淨利潤為1.1萬億盧布（同比下降14.4%），在2025年1-9月就縮減到2,770億盧布（同比下降70%）；「盧克」的2024年淨利潤為8,490億盧布（同比下降26.5%），2025年1-9月卻降到3,530億盧布（同比下降14.2%）， 還承受著被迫出售海外業務以穩定公司財政的壓力。

當然，中印在這段期間依然持續購買俄油，問題是兩大巨頭也都因大幅折扣售油，而每年損失數十億美元，不過放眼當下已經沒有更好的市場選擇，除非俄羅斯願意破產或即刻停戰。可以這麼說，多數俄羅斯石油巨頭看似賺得盆滿缽滿，其實更多是充當制裁壓力的財政緩衝器，承受犧牲利潤、喪失對外市場准入品質的雙重剝皮，苦苦支撐國家預算收入。

其中，「俄油」與「盧克」作為規模領先者，雖然展現一定程度的「皮粗肉厚」，能充當俄油平行市場的組織者和關鍵參與者，為整體油業承擔風險、管理物流、建立關係，卻很難在SDN下運作如常。因為SDN身份不僅會限制企業獲取西方基礎設施和金融體系，更是大幅提高所有交易對手的被制裁風險，也就是讓原本的灰色交易成員面臨美國的二級制裁的威脅。

例如，在相關禁令出台後，土耳其煉油廠就開始轉從其他供應商處購油；印度則先是降低對俄石油採購量至2022年以來最低水準，幾乎僅與未受制裁公司簽訂合同，接著又在近期的關稅大棒下同意禁購俄油。

圖為2025年10月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向媒體發表講話，回應俄國兩大石油公司遭美國制裁等問題。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

當然如前所述，由於俄油折扣空間明顯，印度短時間內應該不致於完全放棄俄油，而是會繼續靠影子船隊等灰色交易規避制裁。但即便如此，俄羅斯的困境也還是存在，畢竟問題從來不是一次性的外部環境惡化，而是俄羅斯石油收益的空間正在持續收窄。

實際上在特朗普2025年下重手後，已經有約四分之三的俄羅斯石油出口處於SDN制裁下。而這種作法雖將更多俄油推入灰色地帶，卻也同時破壞灰色地帶的運作與流動，導致相關企業為了達成交易持續讓步，從而對俄羅斯石油的淨收入放血，其實也就是加劇財政負擔。

可以這麼說，在戰爭陷入僵局、制裁又持續升級的背景下，灰色交易已不再是純粹的俄羅斯韌性展示，而是開始反噬石油收入本身，如果時間拉得更長，其實也就是飲鴆止渴。當然，俄羅斯石油不可能走到全斷終局，正如伊朗即便遭受極限施壓，其石油也依舊流動，可是在這段過程中，制裁的積累效應也無可避免同步放大：隨著交易成本攀升、折扣擴大、淨利潤驟降，石油收入有極大可能持續萎縮，從而導致財政壓力的不斷加劇。

由此回顧能源制裁的真正效果，不論是美國對於俄油的持續施壓、包括這次印度的點頭棄買，又或是長期進行的圍堵伊朗石油，當然都沒有在第一時間改變俄羅斯與伊朗的對外政策，卻是在更長的衝突時程上，緩慢推動美國的長期戰略目標：讓制裁從「限制發展」轉向「侵蝕根基」，迫使莫斯科或德黑蘭有所讓步，不論是在俄烏戰場或中東。