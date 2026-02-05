美伊談判在即　特朗普再次威脅對伊朗動武

美國總統特朗普（Donald Trump）再次對伊朗發出威脅，稱德黑蘭若試圖重啟核計畫，美軍將發動軍事打擊。



特朗普星期三（2月4日）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說，美國發現伊朗正考慮在其他地方建立新的核設施。他警告，伊朗如果真這麼做，美國會採取行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali

Khamenei）「應該非常擔心」。

但特朗普說，伊朗正在同美國談判。

特朗普政府近來持續對伊朗發出軍事威脅，並向伊朗周邊增派軍事力量，要求伊方儘快與美談判並達成協議。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）星期三說，與美國的核談判定星期五（6日）在阿曼首都馬斯喀特舉行。

阿拉格齊在社媒發文說：「伊朗與美國的核問題談判定於星期五上午10時左右在馬斯喀特舉行。」他對阿曼為這次會晤所做的安排表示感謝。

圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）22日在土耳其伊斯坦堡出席新聞發布會。（Reuters）

白宮官員也向法新社證實，美伊會談將於星期五在阿曼舉行。

美國新聞網站Axios星期三報導稱，特朗普政府是在中東地區國家領導人的緊急遊說下，同意星期五在阿曼同伊朗舉行會談。

報導指，中東地區至少有九個國家通過最高層級管道聯繫白宮，強烈敦促美國不要取消此次會談。

一名美國官員透露，特朗普政府同意舉行此次會談是「為了尊重中東地區的美國盟友」，並繼續推進外交途徑。

本文獲《聯合早報》授權刊載

