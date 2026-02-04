美伊核談判周五阿曼舉行　兩國關係高度緊張

伊朗在與美國預定於2月6日舉行的談判前，提出更改談判地點及形式的新要求。路透社報道，特朗普政府已同意相關的要求，會談將如期舉行，但區域國家是否參與仍在討論中。此前有報道指，伊朗要求本周五與美國的會談改在阿曼舉行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，並將討論範圍限定為僅討論核問題，而不包括美國方面希望討論的彈道導彈和伊朗支持的海外活動等問題。



美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，談判目前仍按計劃於本週進行，並稱總統特朗普優先選擇外交途徑。美方代表預計將包括特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）及特使維特科夫（Steve Witkoff，又譯威特科夫），伊朗方面則由外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）率團。

特朗普早前向伊朗提出的恢復談判的條件中，明確包含有要求伊朗實現鈾濃縮活動歸零、限制其彈道導彈計劃、停止支持地區代理人三點。伊方則指，這三項要求都是對其主權的侵犯。但有伊朗官員透露，伊朗領導人認為美國對其彈道導彈計劃提出的要求比對核問題提出的要求更不可接受。

值得注意的是，伊朗革命衛隊周二在霍爾木茲海峽附近對美方船隻採取兩次「高度挑釁」行動，使雙邊緊張關係急遽升高。當日，伊朗革命衛隊快艇在霍爾木茲海峽試圖登檢一艘懸掛美國旗的商船，隨後在美軍驅逐艦抵達前撤離；六小時後，一架伊朗沙赫德-139（Shahed-139）無人機接近航空母艦「林肯號」（USS Lincoln），遭F-35戰機擊落。

美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）譴責此類行徑恐導致誤判與區域不穩。特朗普日前警告若無法達成協議可能導致「壞事發生」。