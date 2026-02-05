2月8日日本大選前夕　週刊文春爆高市早苗與統一教有關聯

日本在嚴寒冬天舉行眾議院選戰，首相高市早苗馬不停蹄走遍各大城市拉票。儘管民調顯示自民黨可奪取過半議席，但在距離選戰僅剩四天，她的負面報導浮出水面，被指這可能對選情造成影響。



日本《週刊文春》爆料指高市與世界和平統一家庭聯合會（統一教會）有關聯，引起矚目。

在日本社會，這個宗教團體被指與自民黨內的保守人物有着「互惠互利」關係。高市一直堅稱與「統一教會沒有任何往來」，但該雜誌以匿名政界人士提供的一份高市辦公室寄送住址名單，爆出高市2016年曾給這個宗教組織送過賀卡。

高市目前還未就這一報導做出回應，輿論目前關注這一報導是否會成為打擊其選票的利劍。

根據《每日新聞》的調查，選民有一半是無政黨傾向的獨立選民，他們中有超過70%的人沒有明確表示會投票給哪個政黨。預計高市的一舉一動都將左右這些浮游票的去向。

距離日本選舉不足四天，高市早苗的負面報導浮出水面，被指有可能對選情造成影響。。(Reuters)

高市支持的43名捲入派系政治的安倍派議員，也被指會讓高市面對負面影響。高市早前在電視上回答有關問題時總是說：「請給他們一次重新工作的機會。他們僅僅是犯了一個錯誤或疏忽，我希望他們能夠再次活躍在政壇。」

這些談話已成為反對黨對自民黨的反擊焦點，由立憲民主黨和公明黨組建的「中道改革聯盟」等反對黨批評「這是自民黨毫無悔意」。

此外，反對黨陣營也在質疑自民黨的內部共識，與首相關於在2026財年實現減稅目標的說法不一致。

在野黨一直積極推動零消費稅，自民黨在這方面較為謹慎，承諾消費稅減免僅限兩年。對於實現目標，自民黨在競選承諾中也保守指出，將在全國代表大會上加快審議資金和時間表。

然而，高市為爭取選民，言談超越黨內的謹慎言論，強調食品消費稅零「是我個人的願望」，還表示「希望在2026財年內實現」。

截至星期二（2月3日），高市已在34個選區發表競選演講。據《朝日新聞》的調查，高市的演講主要集中在經濟政策，佔比超過65%。關於外交和安全僅佔約3%。在外交和安全部分，雖然提及了修訂三份安全相關檔，但隻字未提擴大武器出口的政策。

《朝日新聞》研判，高市極可能被自民黨內部遏制發言，放下高市色彩。自民黨擔心有關不利於高市的報導會影響選情，因此大力遏制她在敏感議題上發言。

本文獲《聯合早報》授權刊載

