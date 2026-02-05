美國召集55國舉行礦產會議擬抗衡中國　魯比奧：供應高度集中一國

美國副總統萬斯（JD Vance）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月4日在華盛頓共同主持召開首屆「關鍵礦產部長級會議」（Critical Minerals Ministerial），共有七國集團（G7）成員國、歐盟、澳洲、新西蘭、韓國、印度、泰國等55個國家代表出席。魯比奧在會議指，全球關鍵礦產的供應「高度集中在單個國家手中」，並已成為「地緣政治槓桿工具」。此言被普遍解讀為針對中國。



綜合路透社等外媒報道，萬斯在會議上宣布美國核心倡議，即與盟友建立「關鍵礦產貿易俱樂部」。他提出，成員國將為關鍵礦產設定各生產階段的「參考價格」作為價格下限，並通過可調節的關稅來維持此價格水準，旨在保護國內產業免受「廉價礦產湧入」衝擊。

2026年2月4日，美國副總統萬斯（JD Vance）在華盛頓舉行的關鍵礦產部長級會議（Critical Minerals Ministerial）上發表講話。（Reuters）

會議期間，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）宣布多項具體合作協議，包括與墨西哥的雙邊關鍵礦產行動計劃，以及與歐盟、日本的三邊合作框架。美、歐、日發表聯合聲明稱，將探討協調價格支持、市場標準及聯合採購等機制。

2026年2月4日，美國召開首屆「關鍵礦產部長級會議」（Critical Minerals Ministerial），55個與會國代表聚集。（Reuters）

此次會議是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府近期系列行動的一部份。會議召開前兩天，剛剛啟動一項名為「金庫計劃」的戰略礦產儲備項目，計劃動用美國進出口銀行100億美元（約780億港元）貸款及近16.7億美元（約130億港元）私人資本。

美國地質調查局數據顯示，中國掌握全球約60%稀土儲量，加工全球約90%稀土供應。2024年起，中國對多種稀土金屬實施出口管制。2025年10月，美中達成貿易休戰協議，中方暫緩部份稀土出口限制，換取美方推遲加征關稅。

此次會議被指是特朗普政府罕見地展開全球貿易合作，旨在打破中國在關鍵礦產領域的主導地位。路透社認為，這一舉措旨在削弱中國在關鍵礦產加工領域的控制力。