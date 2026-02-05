冬季奧運2026｜不滿移民執法人員　美國隊接待室改名拒提「ICE」

近期，美國移民與海關執法局（ICE）的暴力執法行為引發美國社會爭議，以至於與ICE的縮寫相同的「冰」（ice）這一英文單詞也成為了許多美國人避之不及的「禁詞」。



據美國有線電視新聞網（CNN）2月3日報道，在即將開幕的2026年米蘭冬奧會上，三個美國奧運機構已將其共用運動員接待室的名稱從「冰屋」（Ice House）改為「冬屋」（Winter House）。多名美國運動員支持改名，稱ICE的暴力執法活動已讓他們對「冰」一詞產生了陰影。

2026年2月4日，義大利米蘭——美國花式滑冰運動員艾莉莎·劉（Alysa Liu）在米蘭冰場練習。（Getty）

去年9月，美國花樣滑冰協會、美國冰球協會和美國速度滑冰協會宣布，在意大利米蘭一家酒店為冬奧會選手及其家人和朋友打造了一處名為「冰屋」的接待空間。該空間將舉辦慶祝活動、觀賽派對、贊助商活動以及與花滑、冰球和速滑領域知名人士的交流活動。

這處接待空間不對公眾開放，預計美國全國廣播公司（NBC）將在冬奧會期間重點介紹該設施，「為觀眾提供得以一窺運動員在奧運會期間生活的幕後視角」。

但在最近，美國移民執法人員在明尼阿波利斯槍殺兩名平民後，ICE已成為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）強硬移民政策的「代名詞」，也使得許多美國民眾對「冰」一詞產生了「應激反應」。

美國花樣滑冰協會、美國冰球協會和美國速度滑冰協會2月3日向CNN證實，他們已將「冰屋」改名為「冬屋」。三個機構在聯合聲明中表示：「我們的接待理念是打造一個無干擾的私密空間，讓運動員可以與家人和朋友聚在一起，共同慶祝冬奧會的獨特體驗。」

聲明稱，「新名字體現了這一願景，並與比賽的季節和賽事相呼應。」

美國花滑選手格倫（Amber Glenn）2日在米蘭表示：「很遺憾，在目前發生的事情以及某些人所做的事情的影響下，我們無法接受『冰』這一詞語。不幸的是，在我自己的國家看到這種情況，令人非常不安和痛苦。我無法想像那些直接受到影響的人會是什麼樣的感受。所以我覺得，如果能讓人更舒服，改名是明智的。」

2026年1月30日，美國明尼阿波利斯（Minneapolis）民眾集會抗議移民和海關執法局（ICE）執法行動，要求ICE人員撤走（Reuters）

由於美國官員宣布ICE將前往義大利協助美國在冬奧會期間的安保工作，對ICE的不滿情緒也擴散到意大利。上周，米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）批評ICE是「殺人的民兵組織」，稱米蘭「不歡迎他們」。他質問意大利政府：「我想知道，我們就不能對特朗普說一次『不』嗎？」

薩拉表示：「我認為他們不應該來意大利，因為他們不能保證會遵守我們的安全管理方法。我們有能力保障他們的安全，我們不需要ICE。」

對此，美國國務院1月27日表示：「美國國務院外交安全局正在領導美國在2026年冬奧會期間的安保工作。與以往的奧運會一樣，包括ICE下屬機構國土安全調查局（HSI）在內的多個聯邦機構正在為外交安全局提供支持。」

聲明稱，在冬奧會期間，國土安全調查局的職責僅限於輔助性工作，與外交安全局和意大利政府合作審查、降低跨國犯罪組織帶來的風險，「ICE不參加冬奧會期間的警務或安保工作，冬奧會期間的所有安保行動均由意大利政府全權負責。」

意大利內政部長皮安泰多西2月4日在意大利議會表示，ICE人員在米蘭冬奧會期間不具備任何執法權或現場安保職能，不會參與巡邏、秩序維護或警務行動。

他強調，ICE人員的角色僅限於資訊交流和技術層面的合作，屬於非執法性質的支持，不直接面向公眾，也不介入賽事安保部署。所有與冬奧會相關的公共安全、秩序維護和指揮體系，完全由意大利國家執法機構負責。

此外，CNN披露，一些西方企業也開始與ICE保持距離。法國資訊技術公司凱捷集團1日宣布，將出售旗下與ICE有業務往來的美國子公司。加拿大吉姆·帕蒂森集團旗下的開發公司則在上周宣布，將不再推進把美國佛吉尼亞州一個倉庫出售給美國國土安全部的計劃。

