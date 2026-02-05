荷蘭54歲王后馬克西瑪　以預備役軍人身份參軍

荷蘭王室周三（2月4日）宣布，54歲的荷蘭王后馬克西瑪（Queen Máxima）已加入荷蘭軍隊，成為預備役軍人。她表示：「我們的安全不能再被視為理所當然。」



《紐約時報》報道，歐洲各國正努力加強武裝力量，以減少對美國軍事依賴，馬克西瑪被授予士兵軍銜，並於周三開始接受訓練。

王室發布的照片顯示，她正在練習射擊手槍、攀爬繩索和列隊行進。報道指，完成訓練後，馬克西瑪將晉升為中校。作為預備役人員，通常以兼職形式在軍隊服役，並活躍於軍隊的各個分支。

荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）發文附上軍照：

馬克西瑪並非近期唯一一位應徵入伍的荷蘭王室成員。上個月，她的女兒阿瑪莉亞公主（Princess Catharina-Amalia）完成軍事訓練後晉升為下士。

報道指，與許多其他歐洲國家一樣，荷蘭一直在努力擴充軍備，以應對來自俄羅斯的威脅，並希望在國防方面更加自力更生。在最近的選舉中，有望領導該國的三大政黨在這一點上達成一致。

三大政黨在聯合執政協議中表示：「我們不接受繼續依賴他人來保護自己。」這項協議包括將軍費開支佔國內生產總值的比例從2024年的1.9%提高到2035年的3.5%，並激發年輕人參軍興趣。