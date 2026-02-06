以媒：多國遊說美伊簽訂互不侵犯協議

以色列媒體星期四（2月5日）晚間報道，一些阿拉伯和回教國家正在遊說美國和伊朗在星期五（6日）的談判中簽訂一份互不侵犯協議。



《以色列時報》以兩名中東國家外交官為訊息源報導，沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及、阿曼、阿聯酋、巴基斯坦，將參與6日在阿曼首都馬斯喀特舉行的美伊談判。這些國家為美國和伊朗草擬了一份協議框架，其中包括美伊相互承諾不以對方為攻擊目標。

報道說，這一互不侵犯協定的約束物件還包括美國和伊朗各自在中東地區的盟友及「代理人」。不過，要讓以色列同意遵守這樣的協議會很難。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已於5日晚率團抵達馬斯喀特。美國白宮當天證實，美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）將參加6日的談判。《以色列時報》報導，威特科夫和庫什納5日在杜哈會晤卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。

2025年，在阿曼斡旋下，伊朗和美國舉行多輪間接談判，但核心分歧難解。美國要求伊朗完全放棄鈾濃縮，伊朗強調其和平利用核能的權利不可剝奪。同年6月，以色列突襲伊朗引發雙方「12日戰爭」，其間，美國轟炸伊朗核設施。伊美談判自此中斷。

本文獲《聯合早報》授權刊載

