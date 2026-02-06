美伊今召開核談判　白宮：特朗普首選是外交手段　惟保留軍事選項

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）已啟程前往阿曼，預計將於當地時間2月6日（周五）與美國展開核談判。白宮表示，外交途徑是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）處理伊朗問題的首選方式，他將密切觀察是否能夠透過談判與伊朗達成協議，但同時亦警告指，特朗普還有軍事選項可以使用。



據路透社報道，伊朗外長阿拉格奇已於5日啟程前往阿曼。他的發言人Esmail Baghaei表示，德黑蘭將「以權威的態度，力求就核問題達成公平、雙方都能接受且有尊嚴的諒解」。

伊朗外長早前發文談到召開伊美核談判的時間與地點：

阿拉格齊預料將在阿曼首都馬斯喀特（Muscat），與特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普女婿兼顧問庫什納（Jared Kushner）舉行談判。阿拉格齊日前曾表示談判將於當地時間6日上午10時（本港時間下午2時）舉行。

報道指，儘管雙方在議程上存在分歧，但會談仍將如期舉行。特朗普早前曾威脅，如果無法達成協議，將對伊朗發動攻擊。

美國先前表示，希望會談內容涵蓋伊朗的導彈庫及其他議題，而德黑蘭則堅持只討論其核武計劃。目前尚不清楚這一分歧是否已經解決。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在被問到即將舉行的會談時表示：「在處理與世界各國的關係時，無論是盟友還是對手，總統始終將外交途徑視為首選。」

萊維特重申特朗普過往的立場，即「他已非常明確地要求伊朗放棄核武器」。

2026年2月5日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karolein Leavitt）在記者會上發表講話。（Reuters）

萊維特指：「他（特朗普）將觀望能否達成協議。在這些談判進行的同時，我想提醒伊朗政權，作為世上最強大軍隊的總司令，總統除了外交手段之外，還有許多其他選擇。」