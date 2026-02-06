特朗普推出特價配方藥物網站　冀減低美國藥物價格

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月5日推出「TrumpRx.gov」網站，為當地民眾提供平價配方藥物，作為降低美國藥物價格的重心。



路透社報道，特朗普和醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）署長奧茲（Mehmet Oz）及國家設計工作室總監、Airbnb的聯合始創人傑比亞（Joe Gebbia）在白宮公布有關安排，稱民眾可以因此節省大量金錢及變得更健康。

圖為2026年2月5日，特朗普在白宮宣布成立「TrumpRx.gov」網站，為美國民眾提供折扣配方藥物。（Reuters）

特朗普政府早前與全球16間大型藥廠達成「最惠國待遇」協議，透過下調美國民眾的藥物價格，換取華府豁免關稅。而在受惠名單中，包括禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）的胰高糖素樣肽-1（GLP-1）減肥藥。

圖為禮來公司位於美國新澤西州的藥物生產廠房。（Reuters）

美國政府稱，該款藥物的價格可降至平均每月149至350美元（約1162至2730港元），諾和諾德美國公共事務主管佩爾尼（Chris Pernie）表示，公司會透過擴充多個及更便捷方式，繼續為民眾更容易獲得真正及獲美國食品暨藥品監督管理局（FDA）的藥物。而TrumpRx推出後，民眾將可以透過自費價格，更易取得胰妥讚（Ozempic）及維秀美（Wegovy）等藥物。

報道提到，TrumpRx網站的主要對象是沒有經保險購買藥物的民眾，意味大部分買藥或不會計算在病人的保險免賠額內，因此他們最終可以節省多少金錢仍是一大疑問。