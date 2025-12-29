減肥藥物熱潮風靡美國　紐約餐廳推迷你餐

隨着愈來愈多美國人把治療糖尿病的藥物用於減肥，當地飲食業者也開始順應需求，為這些食量變小的減肥者提供份量較小、價格也相應較低的餐食選項。



在紐約市有五家店面的餐館Clinton Hall就推出迷你漢堡套餐，包括一口就能吃掉的漢堡、寥寥數根薯條，以及一杯僅3盎司（約88毫升）的啤酒、Martini酒或葡萄酒，售價僅為8美元（約62.4港元）。

餐館老闆哈齊喬吉歐說，餐館端上桌的食物大部份最後都被扔掉，這是巨大的浪費，他因此推出迷你套餐，結果大受正在減肥與縮減開支的食客歡迎。

關注衞生政策的非營利機構KFF上個月公布的調查結果顯示，目前美國約有八分之一的成年人使用胰妥贊（Ozempic）等胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）藥物。這類藥物主要用於治療糖尿病，因有助於減少食物攝入量而成為熱門減肥產品。

世界衛生組織建議，GLP-1療法可用於除孕婦外的成年肥胖症患者的長期治療，作為包括健康飲食、規律運動和專業健康指導在內的綜合管理方案的一部份。

研究人員正在觀察GLP-1療法對飲食文化的影響。紐約大學營養學榮譽教授內斯特爾指出，在經歷1990年代至2000年代的「超大份」時代後，美國菜餚份量變小是積極的趨勢。

哈齊喬吉歐也引述點迷你餐的顧客說，「以前的一餐就是這樣的」。他說：「或許，這才是剛剛好的份量。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

