巴黎羅浮宮公開歐仁妮后冠損毀照　館方料可完全修復

法國巴黎羅浮宮（Louvre）去年10月發生的嚴重盜竊事件，當局已尋回被盜的歐仁妮皇后皇冠（The Crown of Empress Eugénie），惟它受損和壓扁。不過館方2月5日認為，后冠「尚算完好」，認為它可以完全修復。



英國廣播公司（BBC）5日報道，羅浮宮公開歐仁妮皇后皇冠首批被盜後照片，指它被賊人企圖透過鑽開展櫃的窄孔搶走后冠時，遭嚴重變形，而且后冠上的8隻金鷹中缺失了其中一隻；56顆祖母綠寶石絲毫無損，后冠上的1354顆鑽石則有10顆仍然下落不明。

館方稱，后冠可以在無需重建下恢復原貌，並表示羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）將率領專家委員會監督復修工作。

事發於去年10月19日，一批賊人利用偷來的升降工作台進入羅浮宮阿波羅長廊（Galerie d'Apollon），其中兩人利用工具破壞展櫃，再搶走包括歐仁妮皇后皇冠在內的多款珠寶，整個犯案過程不足4分鐘。

法國電視一台（TF1）《Sept à Huit》節目首次公開羅浮宮盜竊案的現場犯案畫面。（Sept à Huit影片截圖）

當地電視台早前曾首度曝光法蘭西第二帝國的象徵的歐仁妮后冠受損照片，該皇冠在盜賊逃跑過程中被丟棄，遭損壞。照片顯示，文物石塊移位，多處結構鬆動，頂冠完全被壓扁，令文物專家震驚不已。

歐仁妮皇后皇冠受損照片首曝光。皇冠文物石塊移位，多處結構鬆動，頂冠完全被壓扁。（Sept à Huit影片截圖）

圖為歐仁妮皇后的祖母綠皇冠未受損前照片。（Louvre Museum/Handout via REUTERS）

這宗案件持續受到公眾廣泛關注，亦凸顯大型博物館在開放參觀與文物保護之間面臨的挑戰。羅浮宮已修訂相關安全規章，此案已成為文化安全領域的經典案例。