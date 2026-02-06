日本大選｜執政聯盟有望取逾三分二議席　投票日或受大雪影響

日本日經新聞的最新民調顯示，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有望於2月8日舉行的眾議院選舉中取得逾三分二席位，即在465席中取得超過310席，使眾議院能夠推翻參議院否決的議案，亦達到提出修憲案的門檻。



最新民調除預料執政聯盟大勝外，由立憲民主黨與公明黨組成的在野陣營「中道改革連合」，所得議席可能從現有的167席減半至約80席。

據報自民黨目前已將目標議席鎖定至261席，以取得「絕對穩定多數」。假如自民黨的如意算盤打響，將可壟斷眾議院各委員會的主席職位，並在所有委員會獲得多數席次。

大雪天氣或會影響2月8日日本眾議院選舉的選情。(Reuters)

但有日媒報道指，雖然選舉在即，但在289個單一選區中，仍有過半數競爭激烈，天氣情況亦有可能影響投票意欲。據日本氣象廳預測，日本海沿岸地區的持續降雪，會維持到周日的投票日，部分地區可能達到警報級別，交通可能受影響。

共同社報道，立憲民主黨在下大雪的北海道和東北地區一向佔優，在野黨的支持者有可能因大雪而無法投票，影響在野陣營的選情。