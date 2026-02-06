美國伊朗官員阿曼舉行核談判　去年空襲伊朗核設施後首次

路透社2月6日引述伊朗國營學生通訊社（SNN）報道，美國與伊朗兩國代表團於同日早午在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）開始談判。



新華社指出，今次是2025年6月以色列、美國空襲伊朗核設施之後，美伊兩國首度展開核談判。多家媒體的報道顯示，這次談判以「非直接」會面的方式進行，但所有報道均未提及談判的具體地點。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）早前在社交平台發文，確認美伊官員在馬斯喀特會面一事，並感謝阿曼為談判所做的一切必要安排。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前接受全國廣播公司（NBC）訪問，被問到伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）是否應該感到憂慮時，稱我認為對方應該非常憂慮，並指德黑蘭方面與華府談判，但沒有詳細說明。

特朗普受訪時表示伊朗最高精神領袖哈梅內伊應該「非常憂慮」：