巴黎「中國人大代表遇襲」風波　新華社澄清：受害人為年輕留學生

據報道，當地時間1月30日（周五）黎明時分，巴黎發生一宗巨額入室搶劫案。最初，據法國多家媒體引述檢方聲稱，受害者是一名中國議員（指向中國全國人民代表大會成員），又有媒體指是官員，但隨後據新華社等多方核實後更正指，受害者實為一名來自中國年輕留學生。



法國時間1月30日凌晨5點左右，兩名男子闖入巴黎第十六區一處住所，對熟睡中的受害者實施入室搶劫，洗劫價值最高達700萬歐元（6,486萬港元）的財物。值得注意的是，巴黎十六區向來以治安相對良好、居住人群偏富裕著稱，但近年來該區域的入室盜竊案也呈上升趨勢，並非絕對的「安全區」。

搶劫案發生後，法國媒體的報道迅速出現偏差。《費加羅報》在內等多家媒體引述檢方聲稱，受害者是一名「中國議員」（推測其試圖指代中國人大代表或政協委員）；法國LCI電視台則報道稱受害者是「在中國經濟部任職的官員」，在巴黎的家中遭遇搶劫。然而，這些聳人聽聞的說法，均無法通過公開訊息得到證實。

2019年6月13日，在法國巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，一面法國國旗正隨風飄揚。（Getty）

面對法國媒體一邊倒的錯誤報道，新華社於1月31日晚間報道，糾正「受害者為中國官員」的錯誤訊息，確認受害者是一名20多歲的中國留學生。

報道引述接觸此案的律師進一步透露，受害者年齡約20多歲，來自中國南部沿海地區，目前已經出院。截至報道發布時，中國駐巴黎大使館尚未收到法國方面關於此案的正式通報，也未接到相關領事協助請求。這一情況也從側面印證，受害者並非所謂「具有官方背景的人士」——若為公職人員，相關領事溝通通常會更為及時。

隨着事件發酵，受害者的一些具體訊息逐漸浮現。福州一位博主「福州那點事兒」指，當事留學生年僅30歲以下，是福建本地富二代，其家族經營鞋服廠，他本人正準備繼承家族產業，其家人與「人大代表」等公職身份毫無關聯。

另有消息人士向媒體補充細節，稱當事留學生姓李，年齡約27歲，家族主營鞋服貿易，家境優渥，其親屬中無一人擔任人大代表或其他政府公職。對於法國媒體將其誤報為「全國人大代表」的荒謬說法，消息人士用一句閩南語口語戲稱：「少年家，他知影全國人代會是欲創什麼物？」（注：閩南語口語，大意是「年輕人，他知道全國人民代表大會是要做什麼的？」）。

2024年6月的巴黎街景，圖為地標凱旋門（Getty）

此次事件中，中法兩國媒體在報道及訊息披露上的巨大落差，並非偶然，而是直接暴露了包括法國在內的西方媒體在涉華報道中固有的「認知偏差」與「敘事預設」。長期以來，在部份西方媒體的慣性思維裏，「華人」「巨額財富」「巴黎富人區」這幾個標籤疊加，就會自動與「具備官方背景的權貴」劃上等號。

這種訊息差的本質，是「西方媒體的政治化想象」與「中國社會多樣化現實」之間的激烈碰撞。結合以往案例來看，即便法國警方後續通過護照、居留證明等材料，進一步確認受害者的普通留學生身份，多數法國媒體也大概率不會公開承認報道錯誤並道歉，反而會悄悄轉換報道角度——將原本炒作的「政治醜聞」，轉向「針對亞裔富裕階層的治安危機」。