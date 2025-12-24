京東回應巴黎倉庫遇竊：已恢復運營　被披露損失與實際有較大出入

中國電商巨頭京東（JD.com）於周二（12月23日）晚公布，位於法國巴黎地區的京東倉庫遭遇盜搶，當地警方已介入調查處理。京東稱，目前倉庫已恢復正常營運，相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。



近兩年，京東積極拓展海外業務，其旗下線上零售平台Joybuy已在歐洲部分國家試運營。（視覺中國）

法國媒體此前報道，京東位於塞納—聖但尼省杜尼市（Dugny）的一個倉庫遭洗劫，超過5萬件智能手機、平板電腦等電子產品被盜，初步估計損失高達3700萬歐元（約合3.3億港幣）。案件已由法國打擊有組織犯罪部門接手調查。

京東最新的回應稱，被披露的損失數據，與實際情況有較大出入。不過，回應中未詳細交代差異內容。但指該公司近年加速推進「全球織網計劃」，已在全球23個國家和地區建設了超130個各類型海外倉，並合法合規運作。 「我們將持續建立好超級供應鏈，為廣大企業和用戶提供高品質的物流服務」。