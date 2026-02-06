2026米蘭冬奧7日凌晨開幕　一文睇明星陣容、新增項目、場地賽程

2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會（The Olympic Winter Games Milano Cortina 2026）即將於本港時間2月7日凌晨3時隆重開幕。這場橫跨意大利北部的盛會，在集結全球頂尖運動員角逐冰雪賽場的同時，開幕式（主題為：「Armonia」（意大利語「和諧」）更邀得多位國際巨星參與，共同呈現一場融合競技激情與藝術之美的視聽盛宴。



開幕式有哪些明星登場？

2月7日凌晨於米蘭聖西羅奧林匹克體育場舉行的開幕式，滙聚全球音樂與影視領域頂級陣容。美國流行天後Mariah Carey擔任壓軸嘉賓；中國鋼琴家郎朗與意大利女中音Cecilia Bartoli跨界合作，演繹東西方音樂交融之美。

此外，意大利一眾巨星登場，包括意大利首位獲格林美獎女歌手Laura Pausini、五獲格林美獎男歌手Andrea Bocelli、威尼斯影展獲獎演員兼製片人Pierfrancesco Favino、艾美獎提名女演員Sabrina Impacciatore、意大利突尼西亞裔知名饒舌歌手Ghali等。

冬奧包含哪些運動項目？

冬季奧運會共有16個比賽項目，包括高山滑雪、冬季兩項、雪車、越野滑雪、冰壺、花式滑冰、自由式滑雪、冰球、雪橇、北歐兩項、短道速滑、鋼架雪車、跳台滑雪、滑雪登山、單板滑雪和速度滑冰。

2026年2月2日，意大利利維尼奧雪上公園（Livigno Snow Park），一名運動員正在進行自由式滑雪訓練。（Reuters）

本屆新增什麼運動項目？

滑雪登山首次亮相冬奧。滑雪登山融合了上坡耐力賽和下坡速度賽。運動員穿著固定在滑雪板上的雪板皮攀登陡峭的高山地形，然後以比賽速度滑降。這項運動在歐洲由來已久，並將於2026年首次成為奧運正式比賽項目。

圖為滑雪登山。（資料圖片，Getty）

這次的場地有什麼特點？

主辦單位稱這是有史以來地理位置最分散的冬奧會。好處是風景優美，有利於可持續發展；缺點是運動員、媒體和觀眾的出行和後勤保障都比較複雜。

2026年2月6日，意大利科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的科爾蒂納（Cortina）滑行中心全景。（Getty）

2026年2月6日，意大利科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的科爾蒂納（Cortina）高山滑雪中心全景。（Getty）

奧運村是怎樣的？

米蘭冬奧會將不設單一的奧運村。相反，組委會採用了分散式的六個奧運村模式，分布在意大利北部各地，以適應比賽場館的地理分布。運動員將分別居住在米蘭（Milan）、科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）、利維尼奧（Livigno）、博爾米奧（Bormio）、普雷達佐（Predazzo）和安特塞爾瓦（Anterselva）的奧運村，住宿設施包括新建築、臨時建築和現有酒店。

2026米蘭冬奧，位於科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）奧運村的房間。（Reuters）

冬奧的門票多少錢？

價格差異很大。一些早期賽事的票價低於30歐元（約276港元），而像花式溜冰決賽和冰球獎牌賽等熱門賽事則或需數百歐元。

冬奧賽程在哪裏可以找到？

在正式開幕之前，包括冰壺、冰球、雪橇、跳台滑雪、單板滑雪和花式滑冰在內的多項比賽已經開賽。米蘭冬奧官網有完整賽程公布（點擊了解）。