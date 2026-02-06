法國加拿大在格陵蘭設領館　對抗特朗普吞併野心

加拿大和法國宣布在丹麥自治領土格陵蘭島開設領事館。此舉在美國總統特朗普恫言吞併格陵蘭島之際，展示加法兩國對當地政府的支持。



加法兩國新設的駐努克領事館於當地時間周五（2月6日）開館。法國領事為前法國駐越南大使普瓦里耶，他當天正式履職。

格陵蘭大學政治學家斯特蘭德斯比耶格說：「某種意義上說，兩個盟友在努克派駐外交代表，是格陵蘭人的勝利。」

法國總統馬克龍去年6月訪問努克時，宣布開設法領館的消息。他當時稱歐洲與格陵蘭島團結一心，並批評特朗普對這塊領土的野心。

2025年6月15日，法國總統馬克龍（右）在格陵蘭島與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，左）和格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen，中）參觀格陵蘭冰川時合影。（Reuters）

加拿大則在2024年宣布在格陵蘭島開設領事館的消息，以便增強雙方合作。

丹麥國際問題研究所北極問題專家加德指出，加法開設格陵蘭領館「是向特朗普表明，他對格陵蘭島和丹麥的侵略行為並不僅關乎這兩地，也關係到歐洲盟友，以及身為格陵蘭島和歐洲盟友之友的加拿大」。

歐洲智庫安全與防務分析師尼森則說，加法開設領館只是一小步，是讓格陵蘭島問題成為歐洲問題的戰略一環。「後續影響顯然不止涉及丹麥，而是關係到歐洲乃至全球。」

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

她還指出，加法的舉措也體現格陵蘭島日益增長的自治權。「就格陵蘭人追求主權而言，他們會希望與其他歐洲國家建立更直接的聯繫。」

加德也認為，這個進展可幫助格陵蘭島在經濟、貿易、投資和政治等方面與外界建立更多聯繫，不再完全依賴丹麥，進而降低丹麥在格陵蘭島的作用。30多年來，格陵蘭島先後與歐盟、美國和冰島建交。歐盟委員會2024年在當地設立辦事處，美國和冰島也都在格陵蘭島設有領事館。